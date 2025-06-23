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24 июня, 2025
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Опубликован сюжетный трейлер Borderlands 4

Borderlands 4

Студия Gearbox Software опубликовала сюжетный трейлер Borderlands 4, в котором показали диктатора Хранителя Времени, кибернетическое рабство и возвращение Клаптрепа.

Действие Borderlands 4 развернется на планете Кайрос, которой правит Хранитель Времени. Для местного населения он грозный бог, держащий всех в тирании. Уже сотни лет он контролирует жителей с помощью специальных кибернетических имплантов и армии синтетических солдат.

Против выступает подпольное сопротивление, среди которого — хорошо знакомый Клаптреп. Он объявил себя «гением Багрового Сопротивления» и собирается завербовать игроков к борьбе с Орденом.

Релиз Borderlands 4 состоится 12 сентября на ПК, PS5 и Xbox Series X|S. Цена базового издания игры составит $70.

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