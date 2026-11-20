Пользователи Epic Games Store могут бесплатно получить Mark of the Deep — приключенческую игру на пиратскую тематику с элементами метроидвании и souls-like. Акция действует до 26 ноября 20:00 по бакинскому времени. Ранее заявленная Alien: Isolation в бесплатную раздачу на этой неделе не вошла.

Mark of the Deep вышла в начале 2025 года (ПК и консоли) и получила в основном положительные обзоры. Игроку предстоит сыграть за пирата по прозвищу Новичок, который должен пролить свет на тайны коварного острова и собрать новый экипаж.

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Через неделю в Epic Games Store можно будет забрать бесплатно платформер Bread & Fred и Firestone – Idle Clicker Online RPG.