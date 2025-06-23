Samsung представил флагманский процессор Exynos 2500

Компания Samsung представила новый флагманский процессор Exynos 2500, выполненный по 3-нм техпроцессу с использованием архитектуры GAA. Чип имеет следующую конфигурацию ядер: одно мощное ядро Cortex-X5 (оно же Cortex-X925, 3,3 GHz), пять средних Cortex-A725 (до 2,74 GHz) и четыре энергоэффективных Cortex-A520 (1,8 GHz). Производительность CPU выросла на 15% по сравнению с прошлогодним Exynos 2400.

За графику отвечает новый ускоритель Xclipse 950 на базе архитектуре AMD RDNA 3 с поддержкой аппаратной трассировки лучей и затенения с переменной скоростью (VRS). По заявлению Samsung, частота кадров в играх с включенным рейтрейсингом выросла на 28%, а сам GPU стал мощнее благодаря увеличенному количеству вычислительных блоков. Улучшенный нейропроцессор (NPU) способен выполнять до 59 TOPS, что на 39% больше, чем у предшественника, что обеспечивает до 90% прироста в ИИ-задачах.

Новый процессор поддерживает стандарт оперативной памяти LPDDR5X и накопители UFS 4.0, камеры до 320 Мп, запись видео в 8K до 8K 30 fps и дисплеи с частотой до 144 Hz. В состав Exynos 2500 также входит модем Exynos 5400, который работает с mmWave 5G и обеспечивает скорость загрузки до 12,1 Гбит/с. Поддерживается спутниковую связь, модули Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4.

Ожидается, что Exynos 2500 получит новый складной смартфон Galaxy Z Flip7, премьера которого состоится в июле.