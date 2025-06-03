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3 июня, 2025
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Microsoft озвучил минимальные требования к разъемам USB Type-C для Windows-ноутбуков

USB Type-C

Компания Microsoft в своем официальном блоге перечислила минимальные требования к разъемам USB Type-C для Windows-ноутбуков. Соответствие стандарту будет обеспечиваться в рамках WHCP (Программа совместимости оборудования Windows), участие производителей в которой подтверждает, что их компьютеры были разработаны для работы с Windows.

«Статистика Windows Diagnostics Data показывает, что 27% ПК с USB4 столкнулись с уведомлением об ограниченной функциональности — это значит, что клиент подключил устройство с USB Type-C, но необходимая ему функция (альтернативный режим) не была реализована на ПК, и Windows уведомила об этом пользователя», — говорится в публикации блога Microsoft.

Все устройства с маркировкой WHCP теперь должны соответствовать установленным спецификациям в обязательном порядке. Устройство с WHCP сможет на каждом порте поддерживать подключение периферии USB 1, USB 2 и USB 3, зарядку USB Power Delivery и подключение дисплеев DisplayPort Alt-Mode, но скорости передачи данных смогут различаться.

Порты, поддерживающие стандарт USB 3, должны передавать данные со скоростью 5, 10 или 20 Гбит/с (в зависимости от заявленной ревизии), обеспечивать мощность зарядки от 4,5 до 15 Вт и подключение хотя бы одного монитора. Отдельные требования вводятся для устройств, у которых указывается наличие портов USB4 40 Гбит/с или 80 Гбит/с. На всех разъемах USB Type-C должно быть реализовано полноскоростное соединение на 40 Гбит/с, полная совместимость с Thunderbolt 3, поддержка двух мониторов 4K @ 60 Hz и функция «туннелирования PCI Express, позволяющая внешним графическим процессорам и портативным NVMe работать без сбоев». Мощность зарядки внешних устройств от разъема должна составлять не менее 15 Вт, а в случае с планшетами — не менее 7,5 Вт.

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