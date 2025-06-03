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3 июня, 2025
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Cамые мощные Android-флагманы и смартфоны среднего уровня мая по версии AnTuTu

AnTuTu

Разработчики популярного бенчмарка AnTuTu опубликовали свежие рейтинги самых производительных Android-смартфонов среди флагманов и средней ценовой категории по итогам мая 2025 года.

AnTuTu

В рейтинге самых мощных флагманских смартфонов три первых места заняли аппараты на базе Snapdragon 8 Elite. Лидером стал игровой смартфон Nubia Red Magic 10S Pro+ на базе разогнанной версии процессора с результатом в 2 951 251 балл. На второй позиции – Vivo X200 Ultra (2 907 396), на третьей — iQOO Neo10 Pro+ (2 891 558).

Далее по списку идут OnePlus Ace 5, Vivo X200s, OPPO Find X8 Ultra, iQOO 13, Realme GT Pro, OPPO Find X8s+ и OnePlus Ace 5 Pro.

В рейтинге смартфонов среднего уровня на первом месте iQOO Z10 Turbo на базе процессора MediaTek Dimensity 8400 с результатом 1 782 186 баллов. На второй строчке — Redmi Turbo 4 c Dimensity 8400 Ultra (1 690 575), а замыкает тройку лидеров OPPO Reno14 Pro с Dimensity 8450, набравший 1 590 301 балл.

В рейтинг AnTuTu также вошли следующие модели: OnePlus Ace 3V, OPPO Reno14, Redmi K70E, Redmi Note 12 Turbo, iQOO Z8, iQOO Neo7 SE и Redmi Note 12T Pro.

Статистика была собрана в период с 1 по 31 м ая2025 года. Для каждого смартфона учитывались результаты не менее 1000 тестов. В рейтинге AnTuTu используются средние, а не самые высокие результаты.

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