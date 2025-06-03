Asus представил новую линейку игровых мониторов TUF Gaming Series Five

Компания Asus представила новую серию игровых мониторов TUF Gaming Series Five, которая предлагает более 20 моделей, от 23,8 до 34 дюймов, с панелями FHD, QHD или WQHD, и отличается характеристиками, отвечающими различным потребностям пользователей. В своем пресс-релизе Asus выделяет две модели — 27-дюймовую VG27AQML5A и 34-дюймовую VG34WQML5A.

Монитор Asus TUF Series Five VG27AQML5A с диагональю экрана 27 дюймов построен на 10-битной матрице Fast IPS с разрешением QHD (2560 × 1440 пикселей), частотой обновления 300 Hz, временем отклика 0,3 мс и охватом 95% цветового пространства DCI-P3. Максимальная яркость подсветки составляет 400 нит (HDR10), контрастность — 1300:1. Монитор поддерживает технологии VRR, AMD FreeSync Premium, NVIDIA G-SYNC и ASUS ELMB Sync. Также указана поддержка технологии Extreme Low Motion Blur (ELMB) Sync, снижающей эффект шлейфов за движущимися объектами при высокой частоте обновления.

В набор интерфейсов входят разъем DisplayPort 1.4, два HDMI 2.1, USB 3.2 Gen 1 Type-C и 3,5-мм аудиовыход. Имеется пара динамиков мощностью по 2 Вт. Список игровых ИИ-функций устройства включает динамическое перекрестие прицела (меняет цвет так, чтобы его всегда было видно) и функцию высветления теней на экране.

34-дюймовый Asus TUF Gaming VG34WQML5A монитор оборудован изогнутой VA-матрицей с радиусом кривизны 1500R, разрешением WQHD (3440 × 1440 пикселей), частотой обновления 250 Hz и временем отклика 0,5 мс. Обеспечивается охват 95% цветового пространства DCI-P3. Яркость составляет 400 нит, контрастность — 1300:1. Все остальные характеристики, как у 27-дюймовой модели, но дополнительно имеется еще один разъем DisplayPort 1.4 и три USB 3.2 Gen 1 Type-A.

Оба монитора получили эргономичные подставки с возможностью регулировки высоты экрана над столом, а также углов поворота и наклона. Предусмотрены крепления VESA 100 × 100. Сроки начала продаж и цены на мониторы будут объявлены позднее.