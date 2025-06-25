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25 июня, 2025
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Little Nightmares III — трейлер и дата релиза

Little Nightmares III

Little Nightmares III — платформер с элементами квеста и хоррора, разрабатываемый студией Supermassive Games, выйдет 10 октября 2025 года. Игра будет выпущена компанией Bandai Namco Entertainment для ПК, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch и Switch 2.

Игра расскажет историю двух детей, Low и Alone, которые пытаются найти выход из загадочного места под названием Нигде. Им придется бороться за выживание, проходя через опасные руины, фабрики и парки аттракционов, населенные страшными созданиями. Все выглядит знакомо для фанатов серии: гнетущая атмосфера, искаженные игрушки и раздражающая тишина.

Игрокам предстоит исследовать мрачные локации, решая головоломки и используя уникальные способности героев, чтобы преодолевать препятствия. Каждый главный герой имеет собственный инструмент для взаимодействия с миром и решения головоломок. Проходить Little Nightmares III можно вдвоем или в одиночку с ИИ-компаньоном, который будет управлять вторым персонажем. Разработчики отметили, что второму игроку не придется докупать еще одну копию.

За предзаказ покупатели Little Nightmares III бесплатно получат Little Nightmares Enhanced Edition — ремастер первой части с поддержкой разрешения 4K и 60 fps. Его релиз также состоится 10 октября. Цена стандартного издания игры в Steam составила $40, Deluxe Edition – $60, в него войдут два сюжетных DLC и косметические бонусы.

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