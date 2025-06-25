ASUS выпустил ноутбук Intrepid Pro16 Core Edition с новой видеокартой RTX 5050

Компания ASUS выпустила ноутбук Intrepid Pro16 Core Edition, который стал одним из первых устройств с новейшим доступным графическим процессором от NVIDIA. Ноутбук оснащен 16-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1920 × 1200 пикселей и частотой обновления 144 Hz.

В основе аппаратной платформы лежит восьмиядерный процессор Intel Core 5 210H, 16 Gb оперативной памяти DDR5-5200 и SSD-накопитель M.2 PCIe 4.0 емкостью 1 Tb. Для апгрейда предлагается два слота для оперативной памяти формата SO-DIMM (до 64 Gb). За графику отвечает новая видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5050 (8 Gb). Эффективную работу системы под нагрузкой обеспечивает фирменная система охлаждения ASUS Ice, которая включает два вентилятора и пару тепловых трубок.

Ноутбук предлагает порт HDMI 2.1, два разъема USB Type-A, один USB Type-C, комбинированный аудиовыход 3,5 мм и поддержку Wi-Fi 6E. Список характеристик дополняют клавиатура с подсветкой, 7,1-дюймовый тачпад и веб-камера со шторкой.

Цена ASUS Intrepid Pro16 Core Edition в Китае составляет около $836, информации о его доступности в других странах пока нет.