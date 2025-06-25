Компания ASUS поставила 10 тысяч ноутбуков для образовательных учреждений Азербайджана

Ноутбуки ASUS B1502CVA и B3604CVA стали оптимальным решением как для учеников, так и для преподавателей

Назначение: оснащение рабочих мест преподавателей и учеников в образовательных учреждениях Азербайджана.

оснащение рабочих мест преподавателей и учеников в образовательных учреждениях Азербайджана. Объем и сроки поставки: более 10 000 ноутбуков ASUS B1502CVA и B3406CVA поставлены в конце 2024 года.

более 10 000 ноутбуков ASUS B1502CVA и B3406CVA поставлены в конце 2024 года. ASUS ExpertBook B1502CVA: компактный и надежный ноутбук с экраном 15,6 дюймов на базе процессора Intel® Core 13-го поколения.

компактный и надежный ноутбук с экраном 15,6 дюймов на базе процессора Intel® Core 13-го поколения. ASUS ExpertBook B3604CVA: современный и защищенный ноутбук с экраном 16 дюймов в компактном корпусе весом менее 2 кг.

В 2024 году образовательные учреждения Азербайджана получили более 10 000 ноутбуков ASUS ExpertBook B3 (B3604CVA) и ExpertBook B1 (B1502CVA) для оборудования учебных классов и рабочих мест преподавателей.

Это достижение отражает сильную позицию и широкие возможности ASUS в сфере образовательных технологий, а также подтверждает высокое доверие к надежности и качеству продуктов компании.

Образовательные программы в Азербайджанской Республике нацелены на модернизацию и цифровизацию процесса обучения и включают оснащение учебных заведений передовым оборудованием, отвечающим современным технологическим стандартам. Здесь крайне важно, чтобы все инструменты, в том числе компьютерная техника, были максимально адаптированы для учеников, а также позволяли создать комфортное рабочее место для учителей, делая процесс обучения как увлекательным, так и эффективным.

Модели B1 и B3 представляют серию ASUS ExpertBook, включающую ноутбуки для коммерческих сценариев использования, в том числе адаптированные для образовательных учреждений. Эти ноутбуки демонстрируют отличную производительность, высокую надежность и длительный срок службы, что делает их идеальными для активного применения в образовательной среде, где устройства подвергаются интенсивной эксплуатации. Повышенная прочность и соответствие военно-промышленному стандарту MIL-STD 810H, а также набор строгих внутренних тестов ASUS, превышающих общепринятые отраслевые требования, гарантируют долговечную работу даже при не слишком бережной эксплуатации, характерной для условий образовательного учреждения. Высокий уровень надежности и безопасности обеспечен комплексом функций защиты данных, включая систему распознавания лиц и отпечатка пальца, а также модуль шифрования TPM 2.0.

Анжела Сю, региональный директор бизнес-группы мобильных решений ASUS в Азербайджане, других странах СНГ и Балтии, комментирует: «В работе с образовательными программами Азербайджана, миссия ASUS заключается в том, чтобы предоставить лучшие инструменты для обучения и получения качественных знаний, поскольку молодое поколение — это будущее страны. Оснащая образовательные учреждения Азербайджана технологиями ASUS, мы стремимся не просто предоставить оборудование, мы даем следующему поколению средства для исследования, поиска новых идей и достижения успехов в современном цифровом мире, приобретающем все большие масштабы. Разрабатывая наши продукты для образовательной среды, мы учитываем потребности как учеников, так и учителей. Продуктивные и мобильные ПК критически важны, чтобы легко и эффективно справляться с разнообразными задачами на ежедневной основе. Ноутбуки ASUS продуманы для создания увлекательной, интересной и безопасной среды для комфортного обучения, улучшая работу с помощью современных технологий».

Анжела Сю добавляет: «Мы всегда стремимся найти оптимальное решение для каждого корпоративного заказчика, которое полностью соответствует установленным требованиям к продукту, срокам поставки и уровню сервиса. Мы считаем важным достижением поставку такого значительного объема ноутбуков для образовательных проектов в Азербайджане, ведь это подтверждает доверие к компании ASUS и качеству наших продуктов. ASUS активно развивает свой коммерческий бизнес в регионе, включая образовательный и другие сегменты, и мы высоко ценим наших клиентов и партнеров, которые помогают нам достигать таких впечатляющих результатов».

«Оснащение образовательных учреждений Азербайджана ноутбуками ASUS — результат неустанной работы над созданием первоклассных продуктов и комплексных IT решений для корпоративных заказчиков, — комментирует Мэделин Ханг, генеральный менеджер коммерческого направления ASUS в регионе East EMEA. «Мы гордимся тем, что наши инновационные решения используются в образовательном секторе Азербайджана и других стран. Мы верим, что образовательный процесс может стать эффективнее с новейшими технологиями, которые призваны оптимизировать процесс обучения для молодого поколения и обеспечить комфортные рабочие места для учителей. Мы уверены, что продукты ASUS помогают создать пространство, где знания стоят на первом месте, что влияет как на академические результаты, так и на удовольствие от учебы, оставляя положительные воспоминания о годах обучения. Благодаря нашей преданной команде и обширным возможностям для бизнеса, подкрепленным многолетним опытом компании и значительными ресурсами, мы продолжаем укреплять наши позиции на рынке образовательных технологий».

ASUS ExpertBook B1502CVA

Ноутбук ASUS ExpertBook B1 – это ориентированная на корпоративных пользователей компактная модель, сочетающая высокую производительность, современные средства кибербезопасности и сертифицированную по военно-промышленным стандартам прочность. Он оснащается полноценным комплектом интерфейсов и 15,6-дюймовым дисплеем, выдающим яркое и четкое изображение. Это устройства станет идеальным решением для небольших коммерческих организаций или учебных заведений. В ExpertBook B1 широко используются современные технологии для надежной и безопасной работы – например, усиленная конструкция шасси, защита клавиатуры от влаги, датчик отпечатка пальца и система интеллектуального шумоподавления микрофона.

ASUS ExpertBook B3604CVA

ASUS ExpertBook B3 – быстрый и защищенный ноутбук для современного бизнеса. Его аппаратная конфигурация может включать в себя процессор Intel Core Ultra 7 и видеокарту NVIDIA RTX 2050 или Intel Arc. Ноутбук обладает ярким дисплеем с соотношением сторон 16:10, наделен полноценным комплектом интерфейсов. Его направленность на корпоративных пользователей подчеркивается наличием развитых средств кибербезопасности, включая криптопроцессор TPM. Два слота SO-DIMM облегчают апгрейд памяти, а надежность устройства подтверждена тестированием по стандарту MIL-STD-810H. B3604CVA сочетает крупный 16-дюймовый экран для комфортной работы с большим количеством данных, умеренный вес (2 кг) и время автономной работы в 13 часов, чего с запасом хватает на полный рабочий день даже при активном использовании. Для того, чтобы голос пользователя во время видеоконференций звучал отчетливо и чисто, в ноутбуках серии B3 реализована технология интеллектуального шумоподавления ASUS, которая выделяет голос пользователя и отфильтровывает посторонние звуки.

Безопасность корпоративного уровня и защита конфиденциальности

Ноутбуки серий ExpertBook B1 и ExpertBook B3 наделены многочисленными технологиями для информационной безопасности и защиты конфиденциальности данных.

Во-первых, в них реализованы многочисленные технологии для быстрой и безопасной биометрической авторизации в системе, включая ИК-камеру с технологией распознавания лиц и сканер отпечатков пальцев. Встроенный считыватель смарт-карт модели B3 служит для упрощения двухфакторной аутентификации, когда для входа в систему требуются пароль и смарт-карта. Криптопроцессор TPM 2.0 служит для защищенного хранения аутентификационной информации (паролей и шифровальных ключей), которая используется приложениями при обращении с конфиденциальными данными и проведении транзакций. Успешное прохождение тестирования на прочность в соответствии со строгими требованиями военно-промышленного стандарта армии США MIL-STD-810H гарантирует надежность и долговечность.

Ноутбуки также оснащены веб-камерой с аппаратной шторкой. Закрыв ее буквально одним движением пальца, можно не опасаться случайного включения видеотрансляции, а слот для замка Kensington помогает предотвратить кражу устройства, когда оно используется в общественных местах.

О компании ASUS

Компания ASUS – мировой лидер в сфере инновационных технологий. Устройства и компоненты ASUS созданы, чтобы дарить невероятные впечатления пользователям по всему миру. В штате компании трудятся свыше 5000 первоклассных инженеров-разработчиков. Устройства ASUS получают в среднем 11 наград в день за высочайшее качество, инновационность и дизайн. Компания ASUS входит в рейтинг наиболее уважаемых компаний мира по версии издания Fortune.