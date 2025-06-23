Lenovo выпустила широкоформатный 34-дюймовый монитор с частотой 120 Hz

В каталоге компании Lenovo появилась новая широкоформатная модель монитора под названием ThinkVision T34WD-40 с 34-дюймовой изогнутой матрицей (1500R).

VA-панель с 8-битным цветом и подсветкой WLED имеет разрешение 3440×1440 пикселей (110 ppi), соотношение сторон 21:9, частоту обновления до 120 Hz, пиковую яркость 300 нит и статическую контрастность 3000:1. Углы обзора по вертикали и горизонтали — 178°. Заявлены поддержка HDR10, а также охват 99% sRGB и BT.709. Монитор сертифицирован TÜV Rheinland Eye Comfort и Eyesafe 2.0, что подтверждает низкий уровень вредного синего света.

В набор интерфейсов входят разъемы HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, Ethernet, два USB-C (один с мощностью 96 Вт и функцией передачи данных) и три USB-A. Монитор получил практичную подставку с широким диапазоном регулировки положения дисплея. Подставку можно отрегулировать по высоте (до 155 мм), наклонить под углом от -5° до 23,5° и повернуть на ±45°. Также предусмотрено настенное крепление VESA 100:100 мм.

Цена Lenovo ThinkVision T34WD-40 в Китае составляет $385.