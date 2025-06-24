Как Google Cloud трансформирует бизнес с помощью ИИ: ключевые решения с бизнес-завтрака Elcore

20 июня лидирующий партнер в области облачных решений Elcore Azerbaijan организовал бизнес-завтрак, посвященный теме инноваций в Google Cloud, которые охватывают направления от интеллектуальной инфраструктуры до передового искусственного интеллекта. Мероприятие собрало представителей IT-департаментов государственных организаций, частного сектора, финансовых структур и телекоммуникационных провайдеров.

С презентацией, посвященной сотрудничеству Elcore с Google, выступил менеджер по развитию облачного направления в Elcore Azerbaijan Рамиз Алиев, который отметил широкие возможности, предлагаемые в рамках использования Google Cloud, а также поделился информацией о реализованных в регионе проектах на базе этой платформы.

«Google Cloud является частью компании Alphabet, которому доверяют миллиарды пользователей во всем мире. Данная платформа объединяет множество компонентов в рамках предложения как Infrastructure-as-a-Service, так и PaaS, SaaS, над которым компания ведет работу с 1997 года, строя глобально масштабируемую и безопасную платформу для потребителей и разработчиков», — сказал Р.Алиев, отметив, что глобальные лидеры выбирают Google Cloud для ускорения процессов цифровой трансформации.

В возможности, которые предоставляют пользователям Google Cloud генеративный искусственный интеллект на базе Vertex AI и готовые SaaS решения на базе ИИ, например, платформа AgentSpace, гостей мероприятия погрузила презентация руководителя группы Google Cloud в Elcore Марии Похильчук, которая также подчеркнула, что искусственный интеллект является частью инфраструктурных решений Google уже более 20 лет. Сегодня в рамках платформы Vertex AI активно развиваются собственные продукты компании на базе искусственного интеллекта, в число которых входят модели Gemini, Imagen и Veo. А сама платформа позволяет организациям эффективно создавать и развёртывать AI- и ML-решения, используя лучшие практики MLOps, включая эксперименты, выбор и развертывание моделей из Model Garden, промпт-инжиниринг, RAG и создание агентных приложений. Кроме этого, бизнес может подключить хаб агентов. «AgentSpace активно подключается к растущему списку корпоративных инструментов, позволяя сократить объемы ручной работы, перестроить процессы, создать и объединить ваших партнерских агентов, что работают с вашими корпоративными сервисами как SAP, CRM, Jira и другими», — отметила Мария Похильчук.

Также компания предлагает решение NotebookLM, позволяющее анализировать сложные данные, создавать подробные отчеты и получать интеллектуальные рекомендации непосредственно в ходе рабочего процесса. В рамках презентации также было отмечено, что все решения на базе искусственного интеллекта работают на проверенной инфраструктуре Google Cloud, включающей меры защиты от шифрования и контроля идентификации до соответствия GDPR и HIPAA.

Заключительная часть презентации Марии Похильчук была посвящена облачному хранилищу данных и аналитической платформе BigQuery, предоставляемой Google Cloud, которая позволяет хранить и анализировать большие объемы любых типов данных с использованием инструментов искусственного интеллекта. Кроме этого, BigQuery имеет встроенные возможности для машинного обучения, что позволяет создавать и обучать модели машинного обучения непосредственно на платформе, а также обеспечивает низких порог входа и низкую стоимость владения. В то же время, единая платформа машинного обучения Vertex AI от Google Cloud упрощает процессы разработки новых языковых моделей и ИИ-агентов, объединяя инструменты для работы с данными, моделирования и развертывания. Следует отметить, что все пункты презентации Марии Похильчук сопровождались реальными примерами того, как данные инструменты работают и какую пользу они могут принести бизнесу заказчиков.

Продолжилась официальная часть мероприятия презентацией руководителя направления облачных решений в Elcore Azerbaijan Туту Худиевой, которая была посвящена вопросам миграции рабочих нагрузок, виртуальных машин и данных из локальных сред VMware и Nutanix на платформу Google Cloud. При том, что этот процесс может быть сложным, он предоставляет массу преимуществ, включая масштабируемость, гибкость, снижение затрат на инфраструктуру и повышение производительности. Рассказав об основных этапах миграции, Туту Худиева отметила, что специалисты Elcore готовы в любой момент оказать поддержку заказчикам в этом вопросе, начиная с проведения первоначального аудита, заканчивая финальным запуском перенесенных приложений и сервисов в Google Cloud, а также последующим мониторингом работы приложений и инфраструктуры в облаке. «Правильное планирование, использование подходящих инструментов и привлечение экспертов помогут вам успешно перенести рабочие нагрузки в облако и реализовать все преимущества Google Cloud», — отметила Туту Худиева. Также в ходе своей презентации представитель Elcore Azerbaijan рассказала об успешно реализованном проекте на базе Google Cloud в DenizBank в Турции, который позволил привести в соответствие требованиям локальных регуляторов гибридные и мультиоблачные IТ-системы банка.

С программами и возможностями финансовой поддержки от Google и Elcore, которые призваны помочь оптимизировать расходы и ускорить облачную трансформацию предприятий, гостей мероприятия познакомила заключительная презентация Рамиза Алиева. В частности, такая поддержка позволяет получить финансирование в виде кредитов на реализацию новых проектов, обеспечивает возможность бесплатного тестирования в реальных условиях и бесплатную техническую поддержку от экспертов и прочие преимущества.

Мероприятие, прошедшее в интерактивном формате в уютной атмосфере кафе, позволило узнать о реальных примерах перехода на платформу Google Cloud, практических стратегиях и эксклюзивных идея непосредственно от экспертов партнера.