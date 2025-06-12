Konami анонсировала ремейк Silent Hill от Bloober Team

Издательство Konami объявило, что ремейк оригинальной Silent Hill, вышедшей в 1999 году на PlayStation, находится в разработке. Созданием игры вновь занимается польская студия Bloober Team, выпустившая в 2024 году Silent Hill 2 Remake.

Никаких подробностей, ни даты релиза, у будущего хоррора пока нет. Только был представлен короткий тизер, в котором в тумане проявляется логотип ремейка.

О расширении сотрудничества двух компаний было официально объявлено в феврале 2025 года, однако детали соглашения не разглашались. Согласно предварительным данным, Konami трудится сразу над двумя новыми проектами во вселенной Silent Hill. Первым должен выйти ремейк оригинальной Silent Hill, который сегодня анонсировали.

Ожидается, что Silent Hill Remake порадует своих поклонников обновленной графикой и современными механиками, но оставит нетронутыми концепцию сюжета и ход повествования.