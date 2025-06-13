Представлен Red Magic Gaming Tablet 3 Pro — компактный игровой планшет с экраном Real-RGB OLED

В Китае был представлен флагманский игровой планшет Red Magic Gaming Tablet 3 Pro с поддержкой как Android-приложений, так и игр для платформы Windows. Производитель позиционирует новинку как первый в отрасли компактный планшет с экраном Real-RGB OLED для гейминга. Отмечается, что новейшая матрица Real-RGB OLED лишена одного из недостатков AMOLED-экранов — эффекта PenTile, делающего изображение менее резким.

Red Magic Gaming Tablet 3 Pro оборудован 9,06-дюймовым экраном с разрешением 2400 x 1504 пикселя (313 ppi), частотой обновления 165 Hz и временем отклика менее 1 мс. Частота сенсорного слоя составляет 240 Hz, частота ШИМ-регулировки – 5280 Hz. Пиковая яркость достигает 1 600 нит, а контрастность — 1 000 000:1. Благодаря узким рамкам шириной 4,9 мм экран занимает 90,1% площади фронтальной панели. Имеется сертификация TÜV Rheinland (низкий уровень синего света и отсутствие мерцания).

Аппаратная часть включает 3-нм процессор Snapdragon 8 Elite и сопроцессор Red Core R3 Pro для обработки игровых задач, включая суперразрешение и повышение частоты кадров. Система охлаждения ICE 3.0 с жидким металлом, паровой камерой и активным вентилятором поддерживает стабильность при длительных нагрузках. Объем оперативной памяти LPDDR5T может составлять 12, 16 или 24 Gb, емкость накопителя UFS 4.1 Pro – 256 Gb, 512 Gb или 1 Tb.

Остальные характеристики: аккумулятор на 8200 мАч (80 Вт, обходная зарядка), основная камера на 13 Мп (OmniVision OV13B10, 1/3″), фронтальная на 9 Мп (OmniVision OV08X40, 1/5.7″), поддержка Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC-модуль, порт USB 3.2 Gen 2 Type-C, два симметричных стереодинамика, два линейных вибромотора для тактильного отклика в играх (что редкость для планшетов) и сканер отпечатков пальцев в кнопке питания. Габариты устройства составляют 207,55 x 134,73 x 6,9 мм, вес – 370 гр. Корпус планшета выполнен из алюминия. Для управления используется сенсорный контроллер Synaptics S3930 с частотой опроса 2 000 Hz и поддержкой 10-точечного касания.

Используется программная платформа Android 15 с оболочкой Red Magic OS 10.5 оптимизированной для игр. Движок Cube Game Engine адаптирует производительность и энергопотребление для более 30 тайтлов, а Magic Companion 2.0 использует ИИ для улучшения игрового процесса. В ОС также встроен эмулятор для запуска ПК-игр и пакет Super Workbench для работы.

Цены: 12/256 Gb — $550, 16/512 Gb — $650, 24 Gb/1 Tb — $830. Планшет Red Magic Gaming Tablet 3 Pro уже поступил в продажу на рынке Китая в черной и серой расцветках корпуса.