IO Interactive анонсировала экшен про Джеймса Бонда — 007 First Light

Студия IO Interactive, известная по серии Hitman, представила игру о Джеймсе Бонде еще в ноябре 2020 года. Проект прежде был известен под рабочим названием Project 007. Теперь экшен получил название 007 First Light.

Был опубликован арт игры, на котором можно увидеть силуэт главного героя. Ожидается, что полноценно игру представят на этой неделе, 7 июня на мероприятии IOI Showcase.

007 First Light расскажет полностью оригинальную историю становления Джеймса Бонда. Других подробностей об игре пока нет. Студия также рассчитывает выпустить целую трилогию игр про Джеймса Бонда, в которой предстоящий релиз станет первой частью.

«В целиком уникальной истории про становление Джеймса Бонда игроки возьмут на себя роль полюбившегося миру секретного агента, чтобы заслужить статус «с двумя нулями»», — из описания игры на сайте.

Игра выйдет на ПК и актуальных консолях, включая Nintendo Switch 2.