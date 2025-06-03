Пользователи из Европы теперь смогут удалить Microsoft Store и избавиться от напоминаний попробовать браузер Edge

Компания Microsoft анонсировала несколько изменений в Windows 10 и 11 для пользователей из стран Евросоюза. Обновление связано в связи с требованиями Закона о цифровых рынках (DMA) в Европейской экономической зоне. Изменения коснулись работы Microsoft Store и браузера Edge.

Microsoft Store теперь можно удалить из меню «Пуск», при этом приложения, установленные через него, продолжат получать обновления. Сам магазин при необходимости можно будет переустановить.

Также можно удалить результаты Bing в системном поиске и уведомления с предложением сделать Edge браузером по умолчанию. Установка браузера по умолчанию закрепит его на панели задач — при желании от этого можно отказаться. Если пользователь выберет другой браузер по умолчанию, он автоматически закрепится на панели задач.

Сторонние приложения смогут добавлять свои поисковые результаты в системный поиск Windows, а пользователи — настраивать порядок поисковых провайдеров.

Часть изменений уже доступна в бета-версии Windows, полноценный запуск состоится в июле 2025 года.