spot_img
3 июня, 2025
spot_img
ДомойSoftwareПрограммное обеспечениеПользователи из Европы теперь смогут удалить Microsoft Store и избавиться от напоминаний...

Пользователи из Европы теперь смогут удалить Microsoft Store и избавиться от напоминаний попробовать браузер Edge

Microsoft Store

Компания Microsoft анонсировала несколько изменений в Windows 10 и 11 для пользователей из стран Евросоюза. Обновление связано в связи с требованиями Закона о цифровых рынках (DMA) в Европейской экономической зоне. Изменения коснулись работы Microsoft Store и браузера Edge.

Microsoft Store теперь можно удалить из меню «Пуск», при этом приложения, установленные через него, продолжат получать обновления. Сам магазин при необходимости можно будет переустановить.

Также можно удалить результаты Bing в системном поиске и уведомления с предложением сделать Edge браузером по умолчанию. Установка браузера по умолчанию закрепит его на панели задач — при желании от этого можно отказаться. Если пользователь выберет другой браузер по умолчанию, он автоматически закрепится на панели задач.

Сторонние приложения смогут добавлять свои поисковые результаты в системный поиск Windows, а пользователи — настраивать порядок поисковых провайдеров.

Часть изменений уже доступна в бета-версии Windows, полноценный запуск состоится в июле 2025 года.

Предыдущая статья
Mastercard дает импульс региональному движению за инклюзивное лидерство во время знакового визита в Азербайджан
Следующая статья
IO Interactive анонсировала экшен про Джеймса Бонда — 007 First Light
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,942ФанатыМне нравится
1,026ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
713ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2025 «InfoCity»