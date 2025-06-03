Первый геймплей из технодемо игры The Witcher 4 (Ведьмак 4)

В рамках фестиваля State of Unreal 2025 студия CD Projekt RED показала первые геймплейные кадры из технического демо The Witcher 4 (Ведьмак 4). Разработчики подчеркнули, что показали не полноценную игру, а демонстрацию технологий, которые будут использованы в «Ведьмаке 4». Компания также опубликовала скриншоты и поделилась подробностями о игре.

Технодемо работало на базовой PS5 с частотой 60 fps и стабильной производительностью. События разворачиваются в регионе Ковир, который будет полноценной игровой зоной в «Ведьмаке 4». Цири, начинающий ведьмак, прибывает сюда для того, чтобы выполнить заказ на монстра. Ролик демонстрирует, как Цири верхом на своей лошади Келпи, скачет через горы и леса, после чего прибывает в оживленный портовый город Валдрест. В конце немного показали Лан Эксетер — крупный город и зимнюю столицу королевства Ковир.

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Также CD Projekt RED и Epic Games продемонстрировали ряд новых технологий движка Unreal Engine 5, которые используются для «Ведьмака 4»:

Unreal Animation Framework — реалистичные анимации персонажей в динамичных сценах;

FastGeo Streaming — быстрая и плавная загрузка локаций;

Nanite Foliage — детализированные леса и поля без потери производительности;

Mass AI — отвечает за большие динамические толпы с реалистичным поведением;

ML Deformer — добавляет мелкие, реалистичные детали к анимации персонажей вплоть до движения мышц.

Все перечисленные технологии будут доступны разработчикам в Unreal Engine 5.6.