Основатель Ookla выпустил Orb — приложение для анализа интернет-соединения

Дуг Саттлз, основатель и бывший генеральный директор Ookla, компании по тестированию сетей, стоящей за Speedtest, запустил новый инструмент под названием Orb для более точного анализа стабильности интернет-соединения.

«Тесты скорости — это как щуп в вашей машине, который сообщит вам, что у вас закончилось масло, когда машина сломается. Мы хотели создать приборную панель, которая будет сообщать вам, что у вас мало масла, чтобы вы могли решить эту проблему», — сказал Саттлз.

Orb проверяет сетевые соединения по трем ключевым переменным: отзывчивость, которая измеряется комбинацией задержки, джиттера и потери пакетов; надежность, которая измеряет отзывчивость с течением времени и потерю пакетов с течением времени; и скорость, которая представляет собой ваши обычные скорости загрузки и выгрузки. Все эти переменные можно измерять в течение разных временных интервалов — одна минута, пять минут, один час и 24 часа.

Объединяя все три переменные, инструмент выдает оценку, указывающую на то, насколько стабильно ваше сетевое соединение. Оценка выше 80 указывает на хорошее соединение; 70-80 — нормальное соединение; ниже 70 указывает на проблемы.

Orb имеет бесплатные приложения для различных платформ — iOS, Android, macOS, Windows и Linux. Компания также предоставляет руководство по установке инструмента на Raspberry Pi, Onewrt, Docker, Steam Deck, Prox Max, WLAN Pi, старые смартфоны и другие платформы.