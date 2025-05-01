Nar провел тренинги для студентов

Известный выгодными предложениями и вниманием к регионам, мобильный оператор Nar организовал обучающие сессии для студентов Азербайджанского технологического университета (АТУ) в Гяндже. Инициатива направлена на укрепление профессиональных навыков студентов и их более эффективную подготовку к выходу на рынок труда.

На сессиях студентам были предоставлены практические знания не только об основах мобильной связи, но и о получении опыта в телеком-секторе и выборе правильных карьерных ориентиров.

Кроме того, для преподавательского состава университета был организован специальный тренинг, на котором была представлена работа и принципы использования оборудования Лаборатории Nar, расположенной на территории кампуса. Благодаря этой инициативе студенты смогут изучать мобильные сети под руководством преподавателей и завершить обучение с практическими навыками.

Эти семинары проводятся в рамках стратегии корпоративной социальной ответственности Nar, ориентированной на сферу образования, и реализуются в сотрудничестве с Азербайджанским технологическим университетом. Цель Nar — подготовить студентов как квалифицированных специалистов для азербайджанского рынка труда и внести вклад в развитие мобильной связи в стране.

Более подробную информацию об образовательных социальных проектах «Nar» можно найти на официальном сайте nar.az.