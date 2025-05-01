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2 мая, 2025
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Microsoft поднимает цены на консоли Xbox Series X|S, контроллеры, гарнитуры и свои игры по всему миру

Microsoft

Компания Microsoft объявила о повышении цен на свою игровую продукцию по всему миру. Изменения вступили в силу с 1 мая 2025 года. Повышение цен касается консолей Xbox Series X|S, контроллеров и гарнитур. Цена аксессуаров для людей с ограниченными возможностями повышена не будет.

Цены в США

Мы понимаем, что эти изменения могут оказаться болезненными. Мы приняли их после тщательного анализа рыночной ситуации и растущих затрат на разработку, — поясняет Microsoft.

Также повышение затронет флагманские игры, которые выйдут начиная с праздничного сезона 2025 года: они подорожают с $69,99 до $79,99. Конкретные игры, которые затронет повышение, пока неизвестны, но ожидается, что это будут крупные релизы. Стоимость подписки Xbox Game Pass остается без изменений.

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