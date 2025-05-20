Meizu представила глобальные версии смартфонов Note 22, mblu 22 и mblu 22 Pro, smart-очков StarV View и smart-кольца StarV Ring2

Компания Meizu объявила о глобальном выпуске смартфонов Note 22, mblu 22 и mblu 22 Pro, которые были представлены в марте этого года на выставке MWC 2025 в Барселоне. Все характеристики смартфонов остались без изменений.

Также на глобальный рынок выйдут и другие продукты компании, которые были представлены в Китае в сентябре прошлого года — smart-очки StarV View и smart-кольцо StarV Ring2.

AR очки StarV View оснащены экранами MicroOLED от Sony с разрешением 1920 × 1080 пикселей каждый, частотой обновления изображения 120 Hz и пиковой яркостью 700 нит. Поддерживается 10 уровней настройки яркости и 3 режима цвета. Дисплеи обеспечивают 108-процентный охват цветового пространства sRGB. Очки используют технологию BirdBath для создания виртуального экрана с диагональю 188 дюймов на расстоянии 6 м. Для пользователей с близорукостью StarV View поддерживает регулировку от 0 до 600 градусов для левого и правого глаза соответственно без необходимости установки специальных линз.

Smart-кольцо StarV Ring2 позволяет отслеживать важные показатели здоровья. Производитель утверждает, что помощью кольца можно выявить высокое содержание сахара в крови с точностью до 80%. Это функция будет особенно полезной для людей, больных сахарным диабетом. С помощью StartV Ring2 можно контролировать артериальное давление, уровень кислорода в крови, проводить измерения температуры тела, а также следить за сердечным ритмом, в том числе при физической нагрузке. Кольцо способно отслеживать качество сна и на основе полученных данных выдавать рекомендации по его улучшению. Гаджет защищен от попадания воды (5ATM, IP68) и совместим с Android и iOS. Кроме того, кольцо можно использовать для совместной работы с очками бренда.

Цены на глобальные версии продуктов:

Meizu Note 22: 8/128 Gb — $179, 8/256 Gb — $199, 8 Gb/1 Tb — $299.

Meizu Note 22 5G: 8/128 Gb — $169, 8/256 Gb — $189, 12/256 Gb — $229.

Meizu Note 22 Pro 5G: 8/256 Gb — $299, 12/256 Gb — $329, 12/512 Gb — $369.

Meizu mblu 22: 3/64 Gb — $79, 4/128 Gb — $89.

Meizu mblu 22 Pro: 4/128 Gb — $99, 6/256 Gb — $119, 8/256 Gb — $129.

Smart-очки Meizu StarV View стоят $399.

Smart-кольцо Meizu StarV Ring2 стоит $199.

Все устройства вскоре поступят в продажу.