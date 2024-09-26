Meizu представила очки дополненной реальности StarV Air 2

На мероприятии в Китае компания Meizu представила очки дополненной реальности (AR) StarV Air 2, которые выглядят как обычные очки и весят 44 грамма.

Очки оснащены оптическим волноводным дисплеем, также возможна установка корректирующих линз по заказу клиента. Имеется поддержка проецирования навигатора на линзы с яркостью до 2000 нит. Устройство обладает рядом функций на базе ИИ, включая перевод разговоров в реальном времени на 13 языков, интеллектуальную флеш-память, голосовой помощник и AR-навигацию.

AR-очки Meizu StarV Air 2 уже доступны для предзаказа в желтом и коричневом цветах по цене 399$, в розницу очки поступят по 427$. Начало продаж намечено на 8 октября.

Также компания представила smart-очки AR StarV View. Они оснащены экранами MicroOLED от Sony с разрешением 1920 × 1080 пикселей каждый, частотой обновления изображения 120 Hz и пиковой яркостью 700 нит. Поддерживается 10 уровней настройки яркости и 3 режима цвета. Дисплеи обеспечивают 108-процентный охват цветового пространства sRGB.

Очки используют технологию BirdBath для создания виртуального экрана с диагональю 188 дюймов на расстоянии 6 м. Для пользователей с близорукостью StarV View поддерживает регулировку от 0 до 600 градусов для левого и правого глаза соответственно без необходимости установки специальных линз.

Цена Meizu StarV View составляет $399.