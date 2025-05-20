Google выпустил ИИ-приложение NotebookLM для Android и iOS

Компания Google выпустила мобильное приложение NotebookLM, которое доступно как для Android, так и для iOS. Новое приложение сохраняет все функции веб-версии.

NotebookLM — это онлайн-инструмент для исследований и ведения заметок, разработанный Google Labs, который использует искусственный интеллект, в частности Google Gemini, чтобы помочь пользователям взаимодействовать со своими документами.

Можно работать с информацией, создавать сводки и прослушивать аудиообзоры в любом месте, даже без подключения к интернету. Кроме того, NotebookLM умеет генерировать аудиообзоры в формате подкастов. Пользователи могут слушать их в автономном режиме, что может быть полезно, например, для быстрого ознакомления с рабочими файлами. Помимо этого, к подкастам можно подключиться, чтобы задавать уточняющие вопросы, но пока что эта функция находится в тестовом режиме.

Разработчики компании также отмечают, что NotebookLM позволяет делиться информацией из любой точки мира, например, веб-сайтом, PDF-документом, изображениями или видео с YouTube. Для этого на устройстве, независимо от того, в каком приложении находится пользователь, надо просто нажать значок «Поделиться» и выбрать NotebookLM.