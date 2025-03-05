Meizu представила недорогие смартфоны Note 22, mblu 22 и mblu 22 Pro

Компания Meizu на выставке MWC 2025 представила три новых бюджетных смартфона: Note 22, mblu 22 и mblu 22 Pro. Все модели поступят в продажу на глобальном рынке. Устройства работают под управлением актуальной Android 15 с оболочкой Flyme.

Meizu Note 22 оборудован IPS-экраном диагональю 6,78 дюйма с разрешением Full HD+, процессором MediaTek Helio G99, конфигурациями памяти 8/128 Gb и 8/256 Gb и аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 40 Вт. Разрешение главного датчика основной камеры составляет 108 Мп, фронтальной — 32 Мп. Есть поддержка 4G, NFC и ИК-пульт. Смартфон будет предложен в синем, фиолетовом и белом цветах корпуса.

Meizu mblu 22 оснащен 6,79-дюймовым IPS-экраном с разрешением 720p и частотой 60 Hz. Смартфон работает на неизвестной версии чипсета Unisoc, объем ОЗУ – 3/4 Gb, ПЗУ – 64/128 Gb. Разрешение основного датчика составляет 13 Мп, селфи-модуль на 5 Мп. Дополняют список характеристик аккумулятор на 5000 мАч с зарядкой на 10 Вт, стереодинамики и урезанная Android 15 Go Edition. Расцветок заявлено три: черная, желтая и голубая.

Meizu mblu 22 Pro получил тот же экран, что и базовая версия, но с повышенной до 90 Hz частотой обновления. За производительность отвечает процессор MediaTek Helio G81. Смартфон будет доступен в трех конфигурациях памяти: 4/128 Gb, 6/256 Gb и 8/256 Gb. Основная камера смартфона имеет разрешение 50 Мп, фронтальная — 8 Мп. Аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает зарядку мощностью 18 Вт. Есть модуль NFC. Доступные цвета корпуса: темно-серый, белый, синий и зеленый.

Дата начала продаж и цены моделей пока не объявлены.