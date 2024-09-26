spot_img
27 сентября, 2024
ДомойТехнологииГаджетыSmart-кольцо Meizu StartV Ring2 позволяет выявить высокое содержание сахара в крови

Smart-кольцо Meizu StartV Ring2 позволяет выявить высокое содержание сахара в крови

Meizu StartV Ring 2

Компания Meizu представила в Китае smart-кольцо StartV Ring2. Устройство позволяет отслеживать важные показатели здоровья. Производитель утверждает, что помощью кольца можно выявить высокое содержание сахара в крови с точностью до 80%. Это функция будет особенно полезной для людей, больных сахарным диабетом.

Кроме того, с помощью StartV Ring2 можно контролировать артериальное давление, уровень кислорода в крови, проводить измерения температуры тела, а также следить за сердечным ритмом, в том числе при физической нагрузке. Кольцо способно отслеживать качество сна и на основе полученных данных выдавать рекомендации по его улучшению. Кроме того, кольцо можно будет использовать для совместной работы с очками StarV Air 2 и новым смартфоном Meizu Lucky 08. Гаджет защищен от попадания воды (5ATM, IP68) и совместим с Android и iOS.

Meizu StartV Ring2 будет предлагаться в цвете «черный метеорит» по цене 185$. На старте можно будет заказать устройство по цене 157$.

Предыдущая статья
Meizu представила очки дополненной реальности StarV Air 2
Следующая статья
Релиз Assassin’s Creed Shadows отложили до 14 февраля 2025 года
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,004ФанатыМне нравится
1,016ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
713ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2024 «InfoCity»