Smart-кольцо Meizu StartV Ring2 позволяет выявить высокое содержание сахара в крови

Компания Meizu представила в Китае smart-кольцо StartV Ring2. Устройство позволяет отслеживать важные показатели здоровья. Производитель утверждает, что помощью кольца можно выявить высокое содержание сахара в крови с точностью до 80%. Это функция будет особенно полезной для людей, больных сахарным диабетом.

Кроме того, с помощью StartV Ring2 можно контролировать артериальное давление, уровень кислорода в крови, проводить измерения температуры тела, а также следить за сердечным ритмом, в том числе при физической нагрузке. Кольцо способно отслеживать качество сна и на основе полученных данных выдавать рекомендации по его улучшению. Кроме того, кольцо можно будет использовать для совместной работы с очками StarV Air 2 и новым смартфоном Meizu Lucky 08. Гаджет защищен от попадания воды (5ATM, IP68) и совместим с Android и iOS.

Meizu StartV Ring2 будет предлагаться в цвете «черный метеорит» по цене 185$. На старте можно будет заказать устройство по цене 157$.