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11 апреля, 2025
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WordPress добавил возможность создания сайтов с помощью ИИ

WordPress

Платформа для создания сайтов WordPress запустила конструктор на базе искусственного интеллекта AI Website Builder, который создает веб-страницы по текстовому запросу. Пока AI Website Builder доступен только для создания новых сайтов и не поддерживает редактирование уже существующих страниц. Для начала работы нужно просто описать сайт в свободной форме, и при необходимости скорректировать результат дополнительными командами. Корректировать можно цветовую гамму, элементы оформления, изображения и другие детали дизайна, а также текст.

Бесплатно можно создать до 30 вариантов сайта, а для разблокировки неограниченного количества и возможности публикации нужно оформить Premium-подписку.

AI Website Builder пока не может создавать сайты для электронной коммерции или страницы, требующие сложной интеграции, но для быстрого создания простых сайтов его возможностей вполне достаточно.

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