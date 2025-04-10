Представлены флагманские смартфоны OPPO Find X8s и Find X8s+

Компания OPPO, вместе с топовым Find X8 Ultra, представила более простые модели Find X8s и X8s+. Смартфоны получили новейший 3 нм процессор MediaTek Dimensity 9400+ и аккумуляторы большой емкости.

OPPO Find X8s оборудован 6,3-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2640х1216 пикселей (460 ppi), частотой обновления 1-120 Hz, частотой сенсорного слоя 240 Hz, ШИМ-частотой 3840 Hz и максимальной яркостью 1600 нит. Дисплей защищает стекло OPPO Crystal Shield Glass. Толщина рамок составляет всего 1,25 мм. Как и у Find X8 Ultra, у смартфона есть многофункциональная кнопка на левой грани, которую можно настроить на выполнение любой из предустановленных функций.

В блок основной камеры входят три датчика по 50 Мп: главный (1/1.56″, f/1.8, ЭФР 24 мм, OIS), широкоугольный объектив (f/2.0, угол захвата 120 градусов, ЭФР 15 мм) и перископ (f/2.8, ЭФР 85 мм, оптический зум 3.5х, OIS, автофокус). Фронтальная камера разрешением 32 Мп (f/2.4, 21 мм). Все камеры поддерживают запись видео 4К@60/30fps. В их настройке участвовали специалисты Hasselblad. Аккумулятор емкостью 5700 мАч поддерживает проводную зарядку мощностью 80 Вт, беспроводную 50 Вт и реверсивная беспроводная 10 Вт.

Модель OPPO Find X8s+ оснащена 6,59-дюймовым дисплеем разрешением 2760 х 1256 пикселей (460 ppi). Остальные характеристики экрана идентичны Find X8s. Набор камер также совпадает, кроме перископа — f/2.6, ЭФР 73 мм, оптический зум 3х. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 6000 мАч, поддержки зарядок те же.

Объем оперативной памяти LPDDR5X смартфонов может составлять 12 или 16 Gb, емкость накопителя UFS 4.0 – 256 Gb, 512 Gb или 1 Tb. Обе модели также получили поддержку 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 LE, GPS, NFC, порт USB-С 3.2 Gen 1, ИК-пульт, защиту от пыли и воды по стандартам IP68 и IP69, стереодинамики и оптический экранный сканер отпечатков пальцев. Габариты и вес OPPO Find X8s: 150,59 х 71,82 х 7,73 мм, 179 гр., Find X8s+ — 157,53 х 74,51 х 7,95 мм, 198 гр. Используется Android 15 с оболочкой ColorOS 15.

Несмотря на разные габариты и отличия по начинке, цены обеих моделей абсолютно одинаковы: 12/256 Gb — $571, 16/256 Gb — $598, 12/512 Gb — $639, 16/512 Gb — $680, 16 Gb/1 Tb — $748. Доступные расцветки корпуса: черный, белый, голубой, фиолетовый и розовый. Продажи на территории Китая стартуют 16 апреля.