21 февраля, 2026
В честь 30-летия браузера Opera запущен сайт, где можно посмотреть все этапы развития интернета

Разработчики браузера Opera запустили сайт Web Rewind, позволяющий посмотреть на все ключевые точки развития интернета за последние три десятилетия, начиная с 1995 года. Запуск произошел по случаю 30-летия браузера Opera.

Web Rewind представляет собой интерактивный архив с разбивкой по годам. Для каждого года есть подробное озвученное описание ключевых событий: dial-up соединение, компьютеры с дискетами, появление Google, электронная почта AOL, сервис коротких видео Wine и другие знаковые достижения всемирной паутины. Для смены года нужно удерживать клавишу пробела, а затем нажимать ее, чтобы переключаться между событиями.

Раздел по 2026 году пока что пустой. Для его заполнения в будущем разработчики Opera предлагают пользователям прислать свои работы с самыми яркими моментами использования интернета.

Три лучшие работы выиграют поездку в место рождения Всемирной паутины — ЦЕРН, Швейцария. Прием заявок открыт до 27 марта 2026 года. Победители будут объявлены вскоре после этого, а поездка в ЦЕРН запланирована на период до 30 июня 2026 года.

