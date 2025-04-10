OPPO Find X8 Ultra получил чип Snapdragon 8 Elite и топовый набор камер Hasselblad

В Китае состоялась презентация флагманского смартфона OPPO Find X8 Ultra. Кроме производительного процессора и емкого аккумулятора, аппарат получил продвинутые камеры, в настройке которых принимали участие специалисты Hasselblad.

OPPO Find X8 Ultra оснащен плоским 6,82-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 3168х1440 пикселей (510 ppi), частотой обновления 1-120 Hz, частотой сенсорного слоя 240 Hz и максимальной яркостью 1600 нит. Частота регулировки ШИМ составляет 2160 Hz. Дисплей прикрыт стеклом OPPO Crystal Shield Glass, толщина рамок составляет всего 1,4 мм. Смартфон построен на базе 3 нм процессора Snapdragon 8 Elite, используется память стандартов LPDDR5X и UFS 4.0.

Фирменный ползунок беззвучного режима заменили на кнопку действия, как в последних моделях iPhone. А на левом торце появилась новая кнопка, которую можно настроить на выполнение любой из предустановленных функций (включение камеры или фонарика, активация диктофона, отключение звука, создание скриншота и т.п.).

В основную камеру входят четыре датчика по 50 Мп: главный (Sony LYT-900, 1/1″, f/1.8, фокусное расстояние 23 мм, OIS), ультраширокоугольный объектив (Samsung JN5, 1/2,76», f/2.0, 14 мм, угол захвата 120 градусов, автофокус, макро от 4 см), телекамера (Sony LYT700, 1/1,56″, f/2.1, оптический зум 3х (70 мм), OIS, автофокус) и перископ-оптика (Sony LYT600, 1/1,953″, f/3.1, оптический зум 6х (135 мм), OIS, автофокус). Также имеется вспомогательная спектральная камера 2 Мп (f/2.5), позволяющая точнее передавать цвета при сложном освещении. Поддерживается запись видео 4К@120fps. При использовании приближения активируются ИИ-алгоритмы для повышения качества фото. Фронтальная камера имеет разрешение 32 Мп (f/2.4, 21 мм, запись видео 4К@60/30fps). В компании уверяют, что все модули обеспечивают отличное качество съемки ночью, из-за чего Oppo Find X8 Ultra называют «королем ночной съемки».

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 6100 мАч, поддерживаются проводная зарядка мощностью 100 Вт, беспроводная 50 Вт и реверсивная беспроводная 10 Вт. В оснащение также входят поддержка 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 LE, GPS, NFC, порт USB-С 3.2 Gen 1, ИК-пульт, защита от пыли и воды по стандартам IP68 и IP69, стереодинамики и ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, расположенный в экране. Габариты и вес: 163,09 х 76,8 х 8,78 мм, 226 гр. Используется Android 15 с оболочкой ColorOS 15.

На выбор доступны три конфигурации памяти и столько же расцветок корпуса: белая, черная и розовая. Цены: 12/256 Gb — $885, 16/512 Gb — $950, 16 Gb/1 Tb — $1090. Продажи OPPO Find X8 Ultra в Китае начнутся с 16 апреля.