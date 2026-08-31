При поддержке Nar на Jestdili.az появился раздел международного языка жестов

При поддержке Nar на сайте Jestdili.az были обновлены дизайн и структура платформы, добавлены новые функции для повышения удобства пользователей, а также создан новый раздел, посвященный международному языку жестов.

В новом разделе представлены видеоматериалы со 100 словами на международном языке жестов, а также азбука жестов. Для более простого и быстрого распознавания слов в разделе «Категории» появилась функция предварительного просмотра видео. Теперь пользователь может ознакомиться с соответствующим жестом в коротком видеоролике, не открывая страницу самого слова.

Наряду с добавлением новых слов, уже представленные на платформе слова и выражения регулярно пересматриваются, а видеоматериалы к ним совершенствуются и обновляются. Для подготовки визуальных объяснений к проекту привлекаются новые актеры, а для повышения доступности платформы регулярно внедряются обновления.

Примечательно, что Jestdili.az занял первое место на национальной интернет-премии «NETTY» в 2022 году, а в 2023 году удостоился первого места на премии International Public Relations Association (IPRA) «Golden World Awards», став одной из наиболее успешных инициатив Nar в сфере инклюзивности и корпоративной социальной ответственности.