Windows 11 получит обновленное меню «Пуск»

Компания Microsoft работает над масштабным обновлением меню «Пуск» в Windows 11. Переработанное меню «Пуск» уже появилось в предварительной сборке Windows 11 на каналах Dev и Beta.

Меню «Пуск» получит больше возможностей в плане настройки отображения элементов. Кроме того, оно станет шире, благодаря чему можно будет закреплять больше приложений, а все элементы этого раздела будут отображаться автоматически.

Все рекомендации теперь будут расположены сверху, а под ними расположится список всех приложений, доступ к которым теперь будет реализован при помощи прокрутки, вместо нажатия на кнопку. При этом у пользователя будет возможность убрать раздел «Рекомендуемые» под блок с закрепленными приложениями.

Дата масштабного развертывания обновленного меню «Пуск» пока неизвестна.