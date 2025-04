Midjourney выпустил ИИ-модель V7 с функцией персонализации

Компания Midjourney выпустила альфа-версию ИИ-модели для генерации изображений V7. Это первое крупное обновление с июля 2024 года.

По словам директора компании Дэвида Хольца (David Holz), модель представляет собой «совершенно иную архитектуру». «V7 стала гораздо умнее, качество готовых изображений стало гораздо выше, улучшились генерируемые текстуры и согласованность во всех деталях, включая части тела человека и объекты разных видов», —отмечает Хольц.

One of the most exciting new features for our new V7 model is something we call «Draft Mode». Draft mode is half the cost and 10 times the speed and it might be the best way to iterate on ideas ever. Try it with voice, think out loud and let our ideas flow like liquid dreams. pic.twitter.com/ANfTMC6Ej1

