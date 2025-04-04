Midjourney выпустил ИИ-модель V7 с функцией персонализации

Компания Midjourney выпустила альфа-версию ИИ-модели для генерации изображений V7. Это первое крупное обновление с июля 2024 года.

По словам директора компании Дэвида Хольца (David Holz), модель представляет собой «совершенно иную архитектуру». «V7 стала гораздо умнее, качество готовых изображений стало гораздо выше, улучшились генерируемые текстуры и согласованность во всех деталях, включая части тела человека и объекты разных видов», —отмечает Хольц.

One of the most exciting new features for our new V7 model is something we call «Draft Mode». Draft mode is half the cost and 10 times the speed and it might be the best way to iterate on ideas ever. Try it with voice, think out loud and let our ideas flow like liquid dreams. pic.twitter.com/ANfTMC6Ej1 — Midjourney (@midjourney) April 4, 2025

Одной из главных функций, которая впервые появилась в V7, стала персонализация. Прежде чем начать работу с Midjourney V7, пользователю придется оценить около двух сотен изображений, чтобы система создала для него профиль «персонализации» — это помогает настроить модель в соответствии с визуальными предпочтениями конкретного человека.

ИИ-модель V7 доступна в двух версиях: Turbo (более затратная в использовании) и Relax. При этом нейросеть поддерживает новый инструмент под названием Draft Mode, способный генерировать изображения в 10 раз быстрее стандартного режима. Изображения в Draft Mode имеют более низкое качество, чем в стандартном режиме, но их можно улучшить и отредактировать повторно одним щелчком мыши.

Сейчас ряд стандартных функций Midjourney, например, масштабирование изображений и ретекстурирование, недоступны в V7 — они появятся позже.