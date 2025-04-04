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5 апреля, 2025
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Midjourney выпустил ИИ-модель V7 с функцией персонализации

MidJourney V7

Компания Midjourney выпустила альфа-версию ИИ-модели для генерации изображений V7. Это первое крупное обновление с июля 2024 года.

По словам директора компании Дэвида Хольца (David Holz), модель представляет собой «совершенно иную архитектуру». «V7 стала гораздо умнее, качество готовых изображений стало гораздо выше, улучшились генерируемые текстуры и согласованность во всех деталях, включая части тела человека и объекты разных видов», —отмечает Хольц.

Одной из главных функций, которая впервые появилась в V7, стала персонализация. Прежде чем начать работу с Midjourney V7, пользователю придется оценить около двух сотен изображений, чтобы система создала для него профиль «персонализации» — это помогает настроить модель в соответствии с визуальными предпочтениями конкретного человека.

ИИ-модель V7 доступна в двух версиях: Turbo (более затратная в использовании) и Relax. При этом нейросеть поддерживает новый инструмент под названием Draft Mode, способный генерировать изображения в 10 раз быстрее стандартного режима. Изображения в Draft Mode имеют более низкое качество, чем в стандартном режиме, но их можно улучшить и отредактировать повторно одним щелчком мыши.

Сейчас ряд стандартных функций Midjourney, например, масштабирование изображений и ретекстурирование, недоступны в V7 — они появятся позже.

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