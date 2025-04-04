«Nar» провел тренинг по мобильной связи для преподавателей

Предлагая доступные услуги, «Nar» также уделяет особое внимание социальным инициативам. В сотрудничестве с Государственным агентством профессионального образования и компанией «Sustainera Solutions» мобильный оператор организовал специализированный тренинг по оборудованию мобильной связи для преподавателей профессионально-технических учебных заведений. Двухдневный курс был направлен на расширение знаний преподавателей в области современных телекоммуникационных технологий и развитие их практических навыков.

В первый день участники получили теоретические знания о технических основах оборудования мобильной связи. На второй день прошли практические занятия, в ходе которых преподаватели познакомились с базовым и радиосетевым оборудованием мобильного оператора. Тренинг, разработанный и проведенный технической командой «Nar», посетили 10 преподавателей, которые освоили принципы работы мобильных сетей, сетевой инфраструктуры и ключевых технологий.

С помощью этой инициативы «Nar» стремится внести вклад в развитие профессионального образования в стране и поддержать подготовку квалифицированных специалистов в сфере телекоммуникаций. Узнать больше о социальных проектах мобильного оператора можно здесь.