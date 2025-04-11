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11 апреля, 2025
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Google представил Firebase Studio – платформу, которая ускоряет создание мобильных и веб-приложений с помощью ИИ

Google Firebase Studio

Компания Google представила Firebase Studio — облачную платформу, которая поможет пользователям создавать, тестировать и запускать мобильные и веб-приложения без навыков написания кода с помощью ИИ.

Firebase Studio должна составить конкуренцию таким платформам, как Cursor, Lovable, Bolt и V0. Решение объединяет инструменты для проектирования интерфейсов, написания кода и тестирования, позволяя работать над проектами прямо в браузере без глубоких технических знаний.

Платформа построена на основе открытого редактора Code OSS, что делает интерфейс знакомым для многих разработчиков. Пользователи могут загружать проекты из GitHub, GitLab или локальных устройств, выбирать из 60 готовых шаблонов или создать приложение с нуля через текстовые запросы, изображения или эскизы. Например, можно загрузить скриншот макета — ИИ автоматически сгенерирует интерфейс и API, после чего приложение можно сразу развернуть в облаке Google или на собственном сервере.

Интеграция с Gemini упрощает рутинные задачи: написание документации, исправление ошибок, управление зависимостями и тестирование сценариев. Для сложных проектов доступны специализированные агенты, например, инструмент для переноса кода между средами или проверки безопасности выводов ИИ-моделей. Платформа поддерживает Java, Python, Go, Node.js, а также фреймворки React, Flutter и другие.

Участники Google Developer Program получат ранний доступ к расширенным функциям, включая Gemini Code Assist — набор агентов для автоматизации работы с Docker-контейнерами, рефакторинга и тестирования. На этапе предпросмотра обычным пользователям доступно три виртуальные среды, а членам программы — до 30. Из-за высокого спроса доступ к некоторым функциям, таким как Gemini Code Assist, пока ограничен, открыт лист ожидания.

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