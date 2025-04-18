spot_img
18 апреля, 2025
ДомойSoftwareИгрыВ Epic Games Store можно бесплатно забрать инди-головоломку Botanicula

В Epic Games Store можно бесплатно забрать инди-головоломку Botanicula

Epic Games Store

В Epic Games Store очередная недельная раздача. На этот раз пользователи могут забрать бесплатно яркое приключение Botanicula и набор ресурсов для многопользовательской Firestone Idle RPG. Акция действует до 24 апреля 19:00 по бакинскому времени.

Botanicula — это игра в жанре point-and-click квест, разработанная Яромиром Плахи и студией Amanita Design, в том числе известная по культовым Samorost и Machinarium. Релиз Botanicula состоялся в 2012 году. Сюжет игры рассказывает о пяти древесных созданиях, которые отправляются в путешествие, чтобы спасти последнее семя их родного дерева, зараженного паразитами.

На следующей неделе в Epic Games Store бесплатной станет комедийное приключение CHUCHEL.

Предыдущая статья
«Techpro DC является надежным партнером в продвижении MDM-решения SOTI на рынке Азербайджана»
Следующая статья
HUAWEI və SAIC-dən avtomobil sahəsində yeni addım: Shangjie adlı brend yaradıldı
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,950ФанатыМне нравится
1,024ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
711ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2025 «InfoCity»