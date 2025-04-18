В Epic Games Store можно бесплатно забрать инди-головоломку Botanicula

В Epic Games Store очередная недельная раздача. На этот раз пользователи могут забрать бесплатно яркое приключение Botanicula и набор ресурсов для многопользовательской Firestone Idle RPG. Акция действует до 24 апреля 19:00 по бакинскому времени.

Botanicula — это игра в жанре point-and-click квест, разработанная Яромиром Плахи и студией Amanita Design, в том числе известная по культовым Samorost и Machinarium. Релиз Botanicula состоялся в 2012 году. Сюжет игры рассказывает о пяти древесных созданиях, которые отправляются в путешествие, чтобы спасти последнее семя их родного дерева, зараженного паразитами.

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На следующей неделе в Epic Games Store бесплатной станет комедийное приключение CHUCHEL.