«Techpro DC является надежным партнером в продвижении MDM-решения SOTI на рынке Азербайджана»

SOTI — ведущий разработчик решений для управления мобильными и IoT-устройствами. Основанная в 1995 году Карлом Родригесом (Carl J. Rodrigues) эта частная компания сосредоточена на создании инновационных технологий, которые помогают организациям увеличивать эффективность, снижать расходы и защищать свои мобильные активы. На сегодняшний день у SOTI более 17000 корпоративных клиентов и миллионы устройств по всему миру. Портфель инновационных решений и услуг SOTI демонстрирует глубокое понимание важности управления и защиты устройств, приложений, контента и корпоративных данных. SOTI предоставляет инструменты для внедрения, оптимизации и защиты мобильных технологий независимо от того, являются ли эти устройства корпоративными, специальными или принадлежат сотрудникам. Глубокие кросс-платформенные решения SOTI и поддержка решений мирового класса позволяют предприятиям оптимизировать и максимизировать свои операции, реализуя полную ценность своих инвестиций в мобильные технологии и IoT. За 30 лет компании удалось построить прочные партнерские отношения во всем мире. SOTI тесно сотрудничает с ведущими компаниями-производителями оборудования и программного обеспечения, чтобы лучше понимать рынок мобильных технологий, разрабатывать инновационные дорожные карты и оптимизировать интеграции между продуктами и решениями. О том, как компания позиционирует себя на рынке Азербайджана, читайте в нашем интервью с директором по развитию бизнеса SOTI в РФ и СНГ Дмитрием Кузовлевым.

— Какие задачи может закрывать платформа SOTI ONE у заказчиков?

— Решение SOTI ONE — это разносторонняя платформа, которая может предоставить единый инструмент для управления мобильными устройствами на основных операционных системах Windows, Apple, Android, Linux, а также определенными представителями группы IoT устройств, таких как мобильные принтеры и др.

— Как SOTI планирует конкурировать с другими решениями, известными на локальном рынке, например, VMware Workspace ONE или MobileIron?

— Мы не видим смысла вдаваться в различные технические аспекты нашего решения и предложений конкурентов. Лучше всего изучать детальные возможности продуктов с помощью конкретных реализаций у заказчиков. Однако SOTI точно может похвастаться тем, что это единственная компания со 100% специализацией в сфере MDM. Локальная команда с более чем 5летним опытом работы на рынке готова поделиться экспертизой проведенных внедрений и продемонстрировать решение во всей его красе. Немаловажно и то, что SOTI гибко подходит к организационно-коммерческой стороне своих проектов, что позволяет учесть различные факторы на стороне заказчика.

— Какие компании могут быть заинтересованы во внедрении вашего решения?

— В настоящее время практически во всех индустриях компании активно внедряют технологии корпоративной мобильности в свои бизнес-процессы. Используются различные устройства: пользовательские девайсы (корпоративные ноутбуки, смартфоны, планшеты), торгово-промышленное оборудование (терминалы сбора данных, киоски, принтеры). Также становятся все более популярными сценарии реализации концепции BYOD (Bring Your Own Device), то есть использование личных смартфонов сотрудников, на которые компания распространяет корпоративные сервисы.

SOTI имеет возможность закрыть все перечисленные сценарии в рамках единого решения, что существенно упрощает задачу контроля парка мобильных устройств, а также позволяет реализовать необходимые требования по части информационной безопасности. В рамках своего опыта мы реализовывали проекты как в классических индустриях, релевантных MDM (ритейл, логистика, промышленность), так и в более сложных и специфичных кейсах, включая финтех, IT/консалтинг, FMCG, гостиничный бизнес и прочее.

— Существуют ли сложности при интеграции решений SOTI с существующими на предприятиях системами?

— SOTI позволяет создать консолидированную систему управления, которая будет завязана, в том числе, на связи со сторонними продуктами. Например, мы решаем вопросы с «подвязкой» Active Directory, управлением почтовыми клиентами, реализованными на базе MS Exchange, реализуем туннелирование на базе корпоративного VPN и т.д. Для того, чтобы процесс интеграции прошел максимально гладко, эксперты SOTI готовы предоставить соответствующие руководствующие материалы, а также организовать совместное пилотирование с привлечением технических специалистов.

— Насколько серьезны ваши планы по экспансии на рынок региона и какую роль в этом вы отводите дистрибьютору Techpro DC?

— К сожалению, некоторое время SOTI немного упускал рынок Азербайджана в рамках своей активной работы, однако в 2025 году мы намерены решительно исправить эту ситуацию. Мы видим потенциал в различных сферах бизнеса в Азербайджане и готовы помочь заказчикам закрыть свои потребности по части управления мобильными устройствами с помощью нашей многофункциональной платформы.

Понимая, что справиться со столь амбициозной задачей самостоятельно на любом новом рынке будет очень сложно, на этом пути мы всегда выстраиваем партнерство с локальными поставщиками IT-услуг. В Азербайджане в лице Techpro DC мы видим своего надежного союзника и помощника в продвижении MDM-решения SOTI.

SOTI ONE — это интегрированная платформа, которая предоставляет комплексное решение для бизнеса в сфере мобильных технологий и Интернета вещей. Платформа SOTI ONE обеспечивает эффективное управление мобильными устройствами, IoT-устройствами и мобильными приложениями, а также поддерживает автоматизацию процессов и обеспечение безопасности. Основные компоненты платформы SOTI ONE: