В ChatGPT появилась библиотека изображений, созданных с помощью ИИ

Компания OpenAI добавила в веб-версию и мобильное приложение ChatGPT библиотеку, чтобы упростить доступ к изображениям, сгенерированных при помощи ИИ.

All of your image creations, all in one place.

Introducing the new library for your ChatGPT image creations—rolling out now to all Free, Plus, and Pro users on mobile and https://t.co/nYW5KO1aIg. pic.twitter.com/ADWuf5fPbj

