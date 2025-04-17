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17 апреля, 2025
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Состоялся финал «Конкурса бизнес-кейсов Азербайджана 2025», проходившего при поддержке Azercell

Azercell

5 апреля в Университете ADA состоялся финал одного из крупнейших студенческих бизнес-соревнований страны — «Конкурса бизнес-кейсов Азербайджана 2025» (ABCC). Организатором выступила Ассоциация азербайджанских выпускников, получивших образование в США (AAA), при поддержке компании Azercell.

Цель конкурса — развитие у студентов практических навыков в области бизнес-аналитики, стратегического мышления и финансового анализа.

В финале четыре команды, успешно прошедшие предыдущие этапы, представили экспертному жюри решения на реальные бизнес-кейсы из Harvard Business Review. По итогам оценки победителем была признана команда Team 16 (Университет ADA). Второе место заняла команда Team 20, а третье — команда Team 21. Обе представляли Азербайджанский государственный экономический университет. Победители были награждены денежными призами в размере 8000, 4000 и 2000 манатов соответственно.

Отметим, что к участию в конкурсе, стартовавшем в январе, была допущена 91 команда. Из них 26 команд прошли в следующий этап и приняли участие в обучающих сессиях Business Academy и ABCC, а 16 сильнейших команд продолжили борьбу в полуфинале.

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