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26 июня, 2025
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ИИ-генератор изображений Google Imagen 4 доступен бесплатно для всех пользователей

Google Imagen 4

Компания Google представила Imagen 4 — ИИ-генератор изображения следующего поколения. Imagen 4 доступен в виде платной предварительной версии через API Gemini, а также для ограниченного бесплатного тестирования — в Google AI Studio.

Google Imagen 4

На данное время семейство Imagen 4 включает две модели: Imagen 4 и Imagen 4 Ultra. Базовая Imagen 4 разработана для решения широкого спектра задач. Google отмечает, что по сравнению с Imagen 3, новая версия преобразует текст в изображение с существенным улучшением качества. Цена составляет $0,04 за одно сгенерированное изображение.

Флагманская модель Imagen 4 Ultra предназначена для создания изображений, максимально точно соответствующих текстовым подсказкам пользователя, что позволяет добиться лучших результатов по сравнению с другими ведущими генеративными моделями. Цена одного сгенерированного изображения составляет $0,06.

Отмечается, что все изображения, созданные моделями Imagen 4, получают маркировку в виде невидимого цифрового водяного знака SynthID.

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