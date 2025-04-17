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17 апреля, 2025
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Представлен игровой смартфон RedMagic 10 Air

RedMagic 10 Air

Компания Nubia Technology представила новый игровой смартфон RedMagic 10 Air. Модель выделяется необычайно тонким корпусом в геймерской линейке RedMagic — всего 7,85 мм. Для сравнения, толщина RedMagic 10 Pro составляет 8,9 мм. При этом, смартфон сохранил полноэкранный дизайн с фронтальной камерой, скрытой под панелью.

RedMagic 10 Air

RedMagic 10 Air оснащен 10 битным 6,8-дюймовым OLED-дисплеем (BOE Q9+) с поддержкой разрешения 2480 × 1116 пикселей, частотой обновления 120 Hz, частотой дискретизации сенсора до 960 Hz и пиковой яркостью 1300 нит. ШИМ-регулировка яркости подсветки с частотой 2160 Hz. Обеспечивается охват 100% DCI-P3.

В основе смартфона лежит 4 нм процессор Snapdragon 8 Gen 3, для обработки графики предусмотрен ускоритель Adreno 750. Из-за тонкого корпуса компании пришлось отказаться от системы активного охлаждения турбиной, которая применялась во всех моделях последних лет. Вместо этого, в конструкции предусмотрена активная система охлаждения ICE Magic в сочетании с жидким металлом, который используется в качестве теплоотводящего интерфейса. Также в смартфоне установлен чип собственной разработки Red Core R3, оптимизирующий персональные настройки пользователя для обеспечения плавного игрового процесса. Аппарат доступен в версиях с 12 или 16 Gb оперативной памяти LPDDR5X и накопителем формата UFS 4.0 на 256 или 512 Gb.

В основную камеру входят датчик на 50 Мп (OmniVision OV50E40, 1/1.55″, OIS) и широкоугольный модуль также на 50 Мп (OmniVision OV50D, 1/2.88″). Разрешение фронтальной камеры составляет 16 Мп (OmniVision OV16E1Q, 1/2.77″).

Аккумуляторная батарея емкостью 6000 мА ч поддерживает быструю зарядку мощностью 80 Вт. По данным производителя, зарядка от 0 до 100 % занимает 35 минут. Также поддерживается обходная зарядка, что определенно пригодится любителям мобильного гейминга. Смартфон получил поддержку 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, GPS, NFC-модуль, порт USB 3.2 Gen 2 Type-C, ИК-пульт, линейный вибромотор 0815, стереодинамики и сенсорные курки на торце. Сканер отпечатков пальцев интегрирован в область дисплея. В качестве программной платформы используется Android 15 с фирменным пользовательским интерфейсом RedMagic OS 10. Габариты составляют 164,3 × 76,6 × 7,85 мм, вес — 205 гр.

Цены на RedMagic 10 Air в черном и белом вариантах: 12/256 Gb — $475, 16/512 Gb — $570. Версия смартфона в оранжевом цвете с 16/512 Gb обойдется за $600. Комплект поставки включает смартфон, полупрозрачный чехол из жесткого пластика, зарядное устройство и кабель. Продажи в Китае уже начались.

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