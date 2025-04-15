ULTRA Technologies и Mont Azerbaijan познакомили заказчиков с эффективным инструментом мониторинга IT-инфраструктуры Pandora FMS

11 апреля компания ULTRA Technologies и дистрибьютора Mont Azerbaijan организовали в ресторане Hill бизнес-ужин для заказчиков интегратора из финансового сектора, посвященный знакомству с решениями Pandora FMS в области мониторинга IT-инфраструктуры. Интерактивную презентацию, которая сопровождалась рассказами о реальных бизнес-кейсах и ответами на многочисленные вопросы участников мероприятия, провел директор компании Advanced Technologies Solutions, являющейся представителем Pandora FMS в странах СНГ, Александр Тварадзе.

«Компания Pandora FMS специализируется на решениях, связанных с мониторингом IТ-инфраструктуры для компаний любого размера. Среди наших клиентов вы можете встретить такие известные компании, как Toshiba, Viber (Rakuten), MCM Telecom, Telefonica и многие другие. Решения Pandora FMS — программное обеспечение для мониторинга различных элементов IТ-инфраструктуры, включая серверы, сети, приложения и услуги, сегодня используются более чем в 50 тысяч компаний в более чем 60 странах мира. Наши инструменты, которые предлагают около 40 видов отчетов, позволяют заказчикам отслеживать производительность и доступность их систем, что способствует своевременному выявлению и устранению потенциальных проблем», — подчеркнул А.Тварадзе.

В числе ключевых особенностей Pandora FMS следует отметить:

Гибкость в мониторинге. Система поддерживает как агентский, так и безагентский мониторинг, что позволяет адаптировать систему под различные потребности и архитектуры.

Система поддерживает как агентский, так и безагентский мониторинг, что позволяет адаптировать систему под различные потребности и архитектуры. Масштабируемость. Система способна управлять большими IТ-средами, обеспечивая централизованный контроль и возможность горизонтального масштабирования для обработки тысяч агентов.

Система способна управлять большими IТ-средами, обеспечивая централизованный контроль и возможность горизонтального масштабирования для обработки тысяч агентов. Настраиваемый мониторинг приложений. Предоставляет предварительно настроенные шаблоны и плагины для мониторинга таких корпоративных инструментов, как VMWare, Oracle, SQLServer, Jboss и SAP.

Предоставляет предварительно настроенные шаблоны и плагины для мониторинга таких корпоративных инструментов, как VMWare, Oracle, SQLServer, Jboss и SAP. Визуализация и отчеты. Система обладает мощными средствами визуализации, включая настраиваемые отчеты и исторические базы данных, что позволяет анализировать данные за длительные периоды и оценивать показатели SLA.

Система обладает мощными средствами визуализации, включая настраиваемые отчеты и исторические базы данных, что позволяет анализировать данные за длительные периоды и оценивать показатели SLA. Централизованное управление. Инструменты, предназначенные для массовых операций и политик, позволяют эффективно управлять большими IТ-средами, существенно экономя время и административные ресурсы.

Также представитель компании рассказал о таких продуктах Pandora FMS, как Pandora ITSM (система управления заявками), Pandora RС (система удаленного управления серверами и рабочими станциями), Pandora SIEM (мониторинг инцидентов, связанных с атаками и проблемами в безопасности), Pandora UX (мониторинг пользовательского опыта).