ASUS VivoWatch 6 Aero: фитнес-браслет, способный измерять артериальное давление и ЭКГ с помощью пальцев

Компания ASUS представила фитнес-браслет VivoWatch 6 Aero — первое носимое устройство, позволяющее измерять артериальное давление и электрокардиограмму с помощью пальцев. Чтобы получить нужные данные, пользователю нужно приложить палец к специальному подэкранному датчику.

Фитнес-браслет также оснащен оптическим PPG-датчиком, установленным на передней панели, который может отслеживать уровень кислорода в крови и пульс. Также поддерживаются количество шагов, потраченных калорий и качество сна. Фирменный алгоритм ASUS Health AI 5.0 собирает и анализирует данные в режиме реального времени, предоставляя информацию о состоянии здоровья в течение дня.

VivoWatch 6 Aero получил 1,1‑дюймовый AMOLED-экран и весит всего 27 гр. Кроме того, в устройстве есть GPS и акселерометр. Браслет защищен от воды по стандарту 5ATM — его можно использовать при плавании и погружаться с ним на глубину до 50 м.

Доступны управление камерой смартфона и отображение уведомлений о звонках и сообщениях. Аккумулятор на 135 мАч обеспечивает до пяти дней автономной работы в обычном режиме и до семи дней в режиме энергосбережения. Зарядка осуществляется через USB-кабель. Устройство совместимо с Android 8 и выше, а также с iOS 13 и новее.

Фитнес-браслет будет доступен с ремешком в черном и розовом цветах. Цены и дата начала продаж ASUS VivoWatch 6 Aero будут объявлены позже.