«Бакинский марафон 2025» пройдет при эксклюзивном партнерстве «Azercell Telecom»

4 мая по инициативе Фонда Гейдара Алиева и при эксклюзивном партнерстве ООО «Azercell Telecom» состоится одно из важнейших событий спортивной повестки страны — «Бакинский марафон 2025». Марафон объединит тысячи участников, способствуя пропаганде здорового образа жизни и социальной солидарности.

Участники забега, проходящего под девизом «Победи ветер», стартуют от Площади Государственного флага и проследуют по кольцевому маршруту протяженностью 21 километр.

Пройти регистрацию для участия в марафоне можно в торговых центрах «Gənclik Mall», «28 Mall», и «Dəniz Mall», а также на сайте www.marathon.az. Для студентов участие в марафоне бесплатное. Крайний срок регистрации: 25 апреля.

ООО «Azercell Telecom» является главным генеральным и эксклюзивным партнером «Бакинского марафона» с 2017 года. В этом году в мероприятии традиционно примут активное участие руководящий состав, сотрудники и корпоративные клиенты компании.