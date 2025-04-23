OPPO представил недорогой смартфон K12s 5G с аккумулятором на 7000 мА•ч

Компания OPPO выпустила в Китае недорогой смартфон K12s 5G. Позже аппарат выйдет на глобальном рынке в качестве модели бюджетной линейки OnePlus Nord. OPPO K12s 5G оснащен AMOLED-экраном диагональю 6,67 дюйма с разрешением 2400×1080 пикселей (394 ppi), частотой обновления 120 Hz, частотой сенсорного слоя 240 Hz и максимальной яркостью до 1200 нит. Поддерживается режим распознавания мокрых пальцев, а также экраном можно пользоваться в перчатках.

За производительность устройства отвечает 4 нм процессор Snapdragon 6 Gen 4, графика – Adreno 810. Объем оперативной памяти LPDDR4X составляет 8 или 12 Gb, емкость накопителя UFS 3.1 — 128, 256 или 512 Gb. В основную камеру входит датчик на 50 Мп (f/1.8, ЭФР 27 мм) и 2 Мп (f/2.4) вспомогательный сенсор глубины резкости. Поддерживается съемку видео в формате 4K@30fps. Фронтальная камера разрешением 16 Мп (f/2.5).

OPPO K12s 5G оснащен аккумулятором на 7000 мА·ч. В комплект поставки входит зарядное устройство мощностью 80 Вт. По словам компании, батарея заряжается от 0 до 100 % за 56 минут. Есть поддержка 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 LE, GPS, NFC, ИК-пульт, порт USB 2.0 Type-С, стереодинамики, подэкранный оптический сканер отпечатков пальцев и защита корпуса от воды и пыли по стандарту IP65. Габариты и вес: 163,21 х 76,13 х 8,45 мм, 208 гр. Работает смартфон под управлением Android 15 с фирменной оболочкой ColorOS 15. Компания обещает два года обновлений ОС и три года патчей безопасности.

Цены на OPPO K12s 5G: 8/128 Gb — $151, 8/256 Gb — $177, 12/256 Gb — $205, 12/512 Gb — $246. На выбор будут предложены три расцветки корпуса: белая, черная и фиолетовая. Старт продаж в Китае назначен на 25 апреля.