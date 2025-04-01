Smart-часы Amazfit Bip 6 получили яркий AMOLED-экран, модуль GPS и автономность до 14 дней

Компания Amazfit представила smart-часы среднего ценового сегмента Bip 6, которые стали преемником модели Bip 5, выпущенной в 2023 году.

Amazfit Bip 6, выполненные в алюминиевом корпусе, получили 1,97-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 450 × 390 пикселей и пиковой яркостью 2000 нит. Предусмотрен датчик освещенности для автоматической регулировки уровня яркости экрана. Дисплей защищен закаленным стеклом. Устройство поддерживает более 400 циферблатов. Заявлена водонепроницаемость на уровне 5 АТМ, часы выдержат погружение в воду на глубину до 50 метров.

Устройство поставляется с обычным набором функций для здоровья и фитнеса, включая мониторинг сердечного ритма, измерение уровня кислорода в крови, отслеживание сна и мониторинг стресса. Поддерживаются более 140 спортивных режимов в помещении и на открытом воздухе.

Часы оснащены микрофоном и динамиком, благодаря чему их можно использовать для приема звонков, поступающих на синхронизированный по Bluetooth смартфон пользователя. Встроенный модуль Bluetooth 5.2 обеспечивает синхронизацию с устройствами на базе Android 7.0 и iOS 14.0 и более поздними версиями ОС. Кроме того, имеется встроенный GPS с пятью системами спутникового позиционирования.

Автономную работу обеспечивает аккумуляторная батарея емкостью 340 мА·ч. Как утверждает производитель, часы могут работать без подзарядки до 14 дней при обычном использовании, до 6 дней при интенсивном использовании и до 26 дней в режиме экономии энергии. Bip 6 работают под управлением операционной системы Zepp OS 2.0. Габариты составляют 46,3 × 40,2 × 10,45 мм, вес — 27,9 гр. (без учета ремешка).

Amazfit Bip 6 предлагаются в черном, сером, бежевом и красном исполнениях корпуса по цене $79,99.