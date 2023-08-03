Представлены недорогие smart-часы Amazfit Bip 5 с 1,95-дюймовым дисплеем

Компания Huami представила недорогие smart-часы Amazfit Bip 5. Устройство получило большой дисплей и длительное время автономной работы.

Amazfit Bip 5 оснащены 1,91-дюймовым TFT-дисплеем с разрешением 320×380 пикселей, поддержкой сенсорного управления и защитным закаленным стеклом 2,5D. Аккумулятор емкостью 300 мА·ч, как обещает производитель, обеспечивает до 5 дней активного использования часов, до 10 дней при умеренном режиме или до 26 дней с режимом энергосбережения.

Часы предлагают более 70 различных циферблатов и более 120 спортивных режимов. Поддерживается отслеживание пульса, уровня стресса, насыщенности крови кислородом (SpO2), местоположения помощью GPS, режимов сна. Предусмотрена поддержка Bluetooth 5.2 BLE для сопряжения с другими аксессуарами и смартфоном, встроенный динамик и микрофон, есть защита от воды (IP68). На часах используется оболочка Zepp OS 2.0. Без учета ремешка устройство весит 26 гр.

Amazfit Bip 5 доступны в трех вариантах расцветки корпуса: белом, розовом и черном. Цена часов составляет 89,90 евро в Европе и 89,99 долларов в США.

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