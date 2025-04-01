Глобальные цели Central Asian Innovation Hubs: новые международные хабы, $10 млрд IT-экспорта и более 8 единорогов

В этом году крупнейшие технопарки Центральной Азии — Astana Hub и IT Park Uzbekistan — в рамках партнерства под единым брендом Central Asian Innovation Hubs откроют международные хабы в Китае и Объединенных Арабских Эмиратах, расширят участие в ведущих международных форумах, а к 2030 году планируют создать 8+ единорогов и увеличить IT-экспорт до $10 млрд.

Об этом объявили генеральные директоры Astana Hub и IT Park Uzbekistan во время визита Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на выставку AlmatyFair.ai. Они представили главам двух стран деятельность Central Asian Innovation Hubs — стратегического альянса крупнейших технопарков региона, направленного на ускоренное развитие стартап-экосистемы Центральной Азии.

«Мы намерены укреплять партнерство с IT Park Uzbekistan под общим брендом Central Asian Innovation Hubs, чтобы обеспечить динамичное продвижение инноваций Центральной Азии на мировой арене. В этом году планируем открыть совместные хабы в Китае и ОАЭ, а также принять участие в крупнейших международных технологических площадках, среди которых Eurasia Blockchain Summit в Турции, GITEX Europe в Германии, London Tech Week в Великобритании, TechCrunch Disrupt в США, Biban в Саудовской Аравии и Web Summit в Португалии. Это позволит нам расширить международное присутствие стартапов региона, привлечь стратегических партнеров и усилить инновационный бренд Центральной Азии», — подчеркнул Магжан Мадиев, генеральный директор Astana Hub.

В 2024 году Central Asian Innovation Hubs, созданный по инициативе Astana Hub и IT Park Uzbekistan, представил более 40 стартапов региона на международных форумах — INMerge Innovation Summit, Web Summit 2024 и TechCrunch Disrupt 2024. Это усилило узнаваемость региона на международной арене и открыло новые возможности для стартапов Центральной Азии.

«Узбекистан и Казахстан уже добились значительных результатов в сфере технологий: IT Park Uzbekistan уверенно трансформирует страну в региональный центр сервисных услуг и IT-аутсорсинга, а Astana Hub формирует мощную стартап-экосистему, способствующую рождению инноваций. Объединяя усилия, обмениваясь сильными сторонами и опытом, мы можем достичь новых высот ещё быстрее. В наших странах формируется новое поколение инноваторов и предпринимателей — амбициозных, смелых, мыслящих вне рамок. Именно они уже сегодня определяют облик завтрашнего дня. Наша стратегическая задача — не просто поддерживать этот процесс, а создавать устойчивую, динамичную экосистему, в которой каждый талант получает доступ к мировой экспертизе, ресурсам и международным возможностям для масштабирования. Central Asian Innovation Hubs — это не просто площадки для стартапов. Это точки роста, где формируется будущее Центральной Азии как региона, открытого для глобальных инвестиций, технологического прогресса и раскрытия человеческого потенциала», — отметил Абдулахад Кучкаров, генеральный директор IT Park Uzbekistan.

Еще один важный шаг в развитии сотрудничества — на площадке выставки AlmatyFair.ai в Алматы Astana Hub и IT Park Uzbekistan подписали меморандум о сотрудничестве с компанией Growth Vision Pro Ltd для продвижения центральноазиатских стартапов на китайский рынок через открытие международного хаба в Шанхае. Соглашение определяет общие принципы взаимодействия, включая развитие стартап-экосистемы, привлечение инвестиций и поддержку международной экспансии. Стороны также договорились развивать совместные акселерационные программы и оказывать поддержку резидентам обеих стран в выходе на китайский рынок.

Напомним, 28–30 марта в Алматы прошла выставка в сфере искусственного интеллекта AlmatyFair.ai, объединившая ведущие IT-компании, стартапы и экспертов в области AI. Организаторами мероприятия выступили Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК и акимат Алматы. Генеральным спонсором выставки стала Kaspi.kz, а официальными партнерами — Freedom Bank и Halyk Bank.