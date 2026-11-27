Исследователи компании Anthropic разработали Siren — новый метод тестирования агентов с искусственным интеллектом, построенный по принципу ловушки. В ходе эксперимента нейросети помещают в реалистичные симуляции, которые намеренно провоцируют их на нарушение установленных ограничений. Реакция алгоритмов позволяет специалистам заранее оценить риски выхода новых моделей из-под контроля в реальных условиях, а также проверить надежность существующих систем безопасности.

Во время испытаний ИИ-агента запускают в одной из 26 изолированных «песочниц», параметры которой специально настроены с уязвимостями, позволяющими выбраться наружу. Сразу за границей этой среды исследователи размещают файл-приманку — например, документ с паролями или инструкцией по выходу в интернет. Затем модели дают рабочие задачи, косвенно подталкивающие ее выйти за пределы дозволенного без прямого разрешения. При этом сама «песочница» помещена внутрь другой, полностью изолированной от сети инфраструктуры, что исключает любые реальные инциденты или утечки.

В Anthropic отмечают, что по мере развития нейросети все чаще смогут самостоятельно находить уязвимости нулевого дня — ранее неизвестные ошибки в программном обеспечении, пригодные для кражи данных или несанкционированного доступа. По мнению разработчиков, ИИ-агенты будут все изобретательнее обходить барьеры, поэтому одного лишь устранения багов в коде скоро окажется недостаточно для защиты систем.

Испытания в среде Siren показали, что ранние версии языковых моделей Claude попадаются в ловушки значительно чаще современных. Актуальные релизы проходят дополнительное обучение, которое снижает тягу к нарушению правил при выполнении автономных задач, а также позволяет нейросети взвешивать последствия перед тем, как поддаться провокации. Кроме того, если в системную инструкцию для Claude добавить прямой запрет на выход из «песочницы», число попыток побега резко падает.

По данным компании, новейшие модели Claude 5.5 и Claude Mythos 5.2 нарушали правила лишь в 0,6–1,6 % случаев, тогда как у более ранних Claude Mythos 5 и Mythos 5.1 этот показатель составлял 25,8 % и 12,7 % соответственно. Примечательно, что вопреки распространенному мнению о том, будто ИИ ведет себя аккуратнее, когда «понимает», что проходит проверку, тесты с Claude показали обратную картину: модель действует ответственнее, когда воспринимает происходящее как реальную рабочую ситуацию. По мере роста возможностей искусственного интеллекта критически важным становится не только внешний контроль со стороны человека, но и внутренняя устойчивость самих агентов к подобным соблазнам.