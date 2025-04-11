OPPO Pad 4 Pro – первый в мире планшет на базе процессора Snapdragon 8 Elite

Помимо смартфонов Find X8 Ultra, Find X8s и Find X8s+, компания OPPO представила новый флагманский планшет Pad 4 Pro. Устройство выполнено в цельнометаллическом корпусе с плоскими гранями. Планшет оснащен 13,2-дюймовым LCD-экраном с разрешением 3392 × 2400 пикселей (315 ppi) и соотношением сторон 7:5. Он поддерживает 12-битную глубину цвета, частоту обновления до 144 Hz, частоту сенсорного слоя до 540 Hz и пиковую яркость до 900 нит.

OPPO Pad 4 Pro построен на базе флагманского процессора Snapdragon 8 Elite, ранее встречавшийся только в смартфонах. Планшет будет предложен с 8 и 12 Gb оперативной памятью LPDDR5X-4266 или с 16 Gb LPDDR5T-4800. Объем флеш-накопителя UFS 4.0 составляет 256 или 512 Gb. SIM и карта памяти не предусмотрены.

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 12 140 мАч. В комплекте есть адаптер питания для быстрой зарядки мощностью 67 Вт. Спецификации также включают модули Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, основная камера на 13 Мп, фронтальная на 8 Мп и аудиосистема с восемью динамиками. Водозащита не заявлена. Габариты и вес: 289,61 x 209,66 x 5,97 мм, 675 гр. В качестве программной платформы используется Android 15 с оболочкой ColorOS 15.

Палитра расцветок включает серебристый, бежевый и черный варианты. Цены на OPPO Pad 4 Pro: 8/256 Gb — $450, 12/256 Gb — $491, 12/512 Gb — $532, 16/512 Gb — $559. В качестве аксессуара предлагается клавиатура с трекпадом за $95. Старт продаж в Китае намечен на 16 апреля.