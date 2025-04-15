Samsung представил защищенные смартфон и планшет

Компания Samsung представила Pro-версии защищенных смартфона Galaxy XCover7 и планшета Galaxy Tab Active5. Оригинальные версии устройств были выпущены в прошлом году. Pro-версии предлагают более высокую производительность и оснащены более емкими батареями. Samsung Galaxy XCover7 Pro и Galaxy Tab Active5 Pro были созданы для работы в сложных условиях и обладают функциями, которых нет в обычных смартфонах и планшетах. Устройства ориентированы в первую очередь на корпоративных клиентов и госорганизации, работников сферы строительства и спасателей.

Смартфон Samsung Galaxy XCover7 Pro оборудован 6,6-дюймовым дисплеем с разрешением 2408 × 1080 пикселей, соотношением сторон 20:9, частотой обновления 120 Hz и защитным стеклом Gorilla Glass Victus+. Предлагаются настройки Vision Booster (повышение яркости экрана) и режим повышенной чувствительности сенсора Touch Sensitivity (для работы с перчатками толщиной до 2 мм).

В основе смартфона используется процессор Snapdragon 7s Gen 3, который вдвое производительнее, чем MediaTek Dimensity 6100+ в оригинальной модели XCover7. Устройство получило 6 Gb оперативной и 128 Gb постоянной памяти. Есть поддержка карт памяти microSD объемом до 2 Tb.

Емкость съемного аккумулятора составила 4350 мАч, а для зарядки доступен не только порт USB Type-C, но и Pogo-контакты. В комплект входит зарядное устройство мощностью 15 Вт. Заявлена защита от воды и пыли по стандарту IP68 (погружение до 1,5 м на 30 минут) и соответствие военному стандарту MIL-STD-810H, смартфон выдерживает падение с высоты до 1,5 м. Кроме того, аппарат протестирован на стойкость к дезинфекции.

Galaxy XCover7 Pro также получил основную камеру с датчиками на 50 и 8 Мп, 13 Мп фронтальную, стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos, настраиваемые кнопки и функцию рации. Есть поддержка 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4 и NFC.

Планшет Samsung Galaxy Tab Active5 Pro оснащен 10,1-дюймовым TFT-дисплей с разрешением 1920 × 1200 пикселей, соотношением сторон 16:10, частотой обновления 120 Hz, яркостью до 600 нит и поддержкой режимов повышенной чувствительности сенсора Touch Sensitivity. Оригинальная версия планшета Tab Active5 оснащена 8-дюймовым экраном.

Устройство работает на том же процессоре, что и смартфон XCover7 Pro. Доступно две модификации памяти: на 6/128 Gb и 8/256 Gb. Постоянную память можно увеличить до 2 Tb благодаря поддержке карт памяти microSD. Планшет получил аккумулятор емкостью 10 100 мАч — вдвое больше, чем у модели Galaxy Tab Active5. Зарядка осуществляется через разъем USB 3.2 Type-C или пружинные контакты Pogo Pin. Есть возможность горячей замены – батарею можно извлечь без выключения планшета. Кроме того, поддерживается питание напрямую от сети.

Как и смартфон Galaxy XCover7 Pro, планшет Galaxy Tab Active5 Pro имеет степени защиты IP68 и MIL-STD-810H. Устройство было также протестировано на стойкость к дезинфекции. Входящий в комплект поставки стилус S Pen также обладает защитой от воды и пыли IP68. Среди особенностей — NFC через дисплей, что позволяет использовать устройство в качестве POS-терминала. Заявлена поддержка 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4 и 3,5-мм аудиоразъема. Есть стереодинамики с поддержкой технологии Anti-Feedback, которая обеспечивает четкую голосовую связь, и настраиваемые кнопки.

Обе новинки поддерживают Samsung DeX, что позволяет дублировать экран мобильных устройств на ПК с операционной системой Windows. Кроме того, оба устройства получили фирменные функции безопасности Knox и Knox Vault.

В Европе цена на смартфон Galaxy XCover7 Pro составит €610, а Tab Active5 Pro — от €810. Продажи устройств стартуют в конце апреля.