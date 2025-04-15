Компания Xiaomi представила свой новый инновационный электросамокат — Xiaomi Electric Scooter 5 Max — ФОТО

Компания Xiaomi, мировой лидер в области потребительской электроники и интеллектуальных устройств, объединённых на основе платформы Интернета вещей (AIoT), представила свой новый инновационный электросамокат — Xiaomi Electric Scooter 5 Max.

Новинка дополняет AIoT-портфолио Xiaomi и подчёркивает стремление компании создавать передовые решения для удобного и интеллектуального передвижения по городу.

Старт продаж Xiaomi Electric Scooter 5 Max в Азербайджане состоялся 15 апреля.

Xiaomi Electric Scooter 5 Max: ещё умнее, ещё комфортнее!

Электросамокат Xiaomi Electric Scooter 5 Max выводит городские поездки на новый уровень благодаря усовершенствованной подвеске с двойной гидравлической пружиной спереди и двойной пружиной сзади. Эта система обеспечивает плавное движение, уменьшает усталость и онемение рук и ног, повышая общий уровень комфорта даже на неровных дорогах. Кроме того, улучшенная подвеска снижает износ деталей и продлевает срок службы самоката, гарантируя надёжность и долговечность использования.

Электросамокат Xiaomi Electric Scooter 5 Max оснащён системой умной рекуперации энергии, которая превращает энергию движения в заряд батареи прямо во время поездки. Самокат автоматически распознаёт уклон дороги и регулирует уровень рекуперации для плавного и комфортного спуска. Благодаря функции интеллектуальной парковки самокат также может временно удерживаться на склоне без ручного усилия, обеспечивая дополнительную устойчивость и удобство на разной местности.

Мощный мотор на 1000 Вт¹⁵ позволяет быстро разгоняться до 25 км/ч¹⁶ и с лёгкостью преодолевать подъёмы с уклоном до 22%¹⁷, делая поездки по городу простыми и комфортными. Максимальная нагрузка до 120 кг¹⁷ подходит для большинства пользователей.

Увеличенная платформа для ног делает поездку стабильной, а удлинённый руль облегчает управление. Более высокая рулевая стойка обеспечивает комфортное использование людям разного роста. Запас хода до 60 км¹⁸ позволяет реже заряжать самокат, а благодаря быстрой зарядке аккумулятор полностью восстанавливается всего за 3 часа¹⁹.

Электросамокат Xiaomi Electric Scooter 5 Max оснащён системой контроля тяги (TCS), которая обеспечивает повышенную устойчивость на мокрых дорогах. Благодаря гироскопическому датчику и интеллектуальному алгоритму контроллера, самокат автоматически распознаёт пробуксовку колёс и регулирует мощность двигателя. Это помогает избежать заносов и повышает сцепление с дорогой, делая поездки безопаснее и увереннее.

Кроме того, режим автоматического освещения включает переднюю фару и задний фонарь в условиях недостаточной освещённости²⁰, а новая подсветка платформы дополнительно улучшает видимость на тёмных участках дороги, обеспечивая безопасность во время движения.

Цены и доступность:

Модели и цены:

Xiaomi Electric Scooter 5 Max – 1399,99 AZN

Где купить:

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Дисклеймеры:

¹⁵ Максимальная мощность двигателя составляет 1000 Вт. Реальные показатели могут отличаться в зависимости от условий использования.

¹⁶ Максимальная скорость зависит от страны или региона и регулируется местными законами. Подробности на mi.com/global. Данные получены в лабораториях Xiaomi; реальные показатели могут варьироваться.

¹⁷ Данные получены в лабораториях Xiaomi; реальные показатели могут варьироваться в зависимости от условий использования.

¹⁸ Запас хода протестирован при полной зарядке, нагрузке 75±5 кг на ровной дороге, при постоянной скорости 15 км/ч, температуре (25±5)°C и скорости ветра ≤3 м/с до полной разрядки. Фактические показатели могут отличаться.

¹⁹ Быстрое зарядное устройство приобретается отдельно. Зарядные устройства сторонних брендов не поддерживаются. Данные получены в лабораториях Xiaomi; реальные показатели могут отличаться в зависимости от условий использования.

²⁰ Функцию автоматического освещения необходимо активировать вручную. При ручной регулировке освещения на самокате автоматический режим временно отключается и вновь активируется после перезапуска устройства.